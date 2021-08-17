Украинские спасатели вернулись из Греции: эмоциональные фото встречи с семьями

Центр противодействия естественным стихийным бедствиям – структуру с таким названием могут создать при Министерстве внутренних дел. Об этом заявил глава ведомства Денис Монастырский.

Слова министра прозвучали во время встречи украинских спасателей, которые вернулись после ликвидации пожаров в Греции. Яркие фото с этого события также опубликовали пресс-службы МВД и ГСЧС.

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О Центре противодействия естественным стихийным бедствиям

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что в министерстве разрабатывают проект создания Центра противодействия естественным стихийным бедствиям.

Прежде всего он будет заниматься ситуациями в Украине, но и помогать Европе – также.

О возвращении украинских спасателей из Греции

Украинские спасатели 16 августа вернулись из Греции. Там они помогали в ликвидации масштабных пожаров.

Их поздравил и глава МВД – по его мнению, опыт пребывания в Греции поможет и на службе Украине.

К слову, жены и дети более сотни спасателей встречали их прямо на аэродроме. Трогательные фото опубликовали в пресс-службах МВД и ГСЧС.

Встреча спасателей на украинской земле: смотрите фото