Украинские спецслужбы назвали ответственных за военные преступления на Черниговщине и Киевщине

3 апреля 2022 , 23:33
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Источник:

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Россия ежедневно нарушает все возможные законы и обычаи войны. Важно фиксировать каждое военное преступление оккупантов на территории Украины, чтобы впоследствии привлечь виновных к ответственности.

Украинские спецслужбы определили расположение российских подразделений на территории нашего государства. Это поможет фиксировать и документировать военные преступления оккупантов.

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Российские подразделения, ответственные за совершенные на территории Украины военные преступления

  • Бородянка – 36-я отдельная мотострелковая бригада (Борзя);
  • Буча – 64-я отдельная мотострелковая бригада (Хабаровский край);
  • Ирпень – Гостомель – 217-й воздушно-десантный полк (Иваново);
  • Житомирская трасса – 5-я отдельная танковая бригада (Улан-Удэ);
  • Иванков – Розважив – 155-я отдельная бригада морской пехоты (Владивосток);
  • Большая Дымерка – 228-й мотострелковый полк (Екатеринбург);
  • Згуровщина – 21-я отдельная мотострелковая бригада (Оренбург);
  • Новый Быков – 6-й гвардейский танковый полк (Чебаркуль);
  • Славутич – 74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга);
  • Чернигов – 35-я отдельная мотострелковая бригада (Алейск) и 55-я отдельная мотострелковая бригада (Тува);
  • Нежин – Прилуки – 90-я танковая дивизия (Екатеринбург).

Предварительная информация о расположении российских подразделений Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Предварительная информация о расположении российских подразделений Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

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Автор: Сергій Зятюк