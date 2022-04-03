Украинские спецслужбы назвали ответственных за военные преступления на Черниговщине и Киевщине
3 апреля 2022 , 23:33Читати новину українською
Россия ежедневно нарушает все возможные законы и обычаи войны. Важно фиксировать каждое военное преступление оккупантов на территории Украины, чтобы впоследствии привлечь виновных к ответственности.
Украинские спецслужбы определили расположение российских подразделений на территории нашего государства. Это поможет фиксировать и документировать военные преступления оккупантов.
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Российские подразделения, ответственные за совершенные на территории Украины военные преступления
- Бородянка – 36-я отдельная мотострелковая бригада (Борзя);
- Буча – 64-я отдельная мотострелковая бригада (Хабаровский край);
- Ирпень – Гостомель – 217-й воздушно-десантный полк (Иваново);
- Житомирская трасса – 5-я отдельная танковая бригада (Улан-Удэ);
- Иванков – Розважив – 155-я отдельная бригада морской пехоты (Владивосток);
- Большая Дымерка – 228-й мотострелковый полк (Екатеринбург);
- Згуровщина – 21-я отдельная мотострелковая бригада (Оренбург);
- Новый Быков – 6-й гвардейский танковый полк (Чебаркуль);
- Славутич – 74-я отдельная мотострелковая бригада (Юрга);
- Чернигов – 35-я отдельная мотострелковая бригада (Алейск) и 55-я отдельная мотострелковая бригада (Тува);
- Нежин – Прилуки – 90-я танковая дивизия (Екатеринбург).
Предварительная информация о расположении российских подразделений Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Предварительная информация о расположении российских подразделений Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
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