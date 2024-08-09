Для нас эти олимпийские игры настолько заурядные, насколько и особенные. Заурядные, потому что спорт во время полномасштабной войны отходит на второй план. Особые, потому что иметь свое представительство и выступить настолько достойно в такие страшные времена – это фантастика. Это очень достойная поддержка бренда "Украина" в мире.

Читайте также Курск задает контекст: как друзья Путина реагируют на события в России

У нас многое пошло не так с самого начала. Не все наши спортсмены и спортсменки смогли квалифицироваться на эти олимпийские игры, потому что война накладывает свой отпечаток. Кто-то потерял тренера или близкого человека, сотни спортивных объектов повреждены или уничтожены из-за российских обстрелов. А кто-то просто поставил спорт на паузу и пошел защищать страну. Боксер Максим Галиничев был призером юношеских олимпийских игр и стремился представить страну на взрослых стартах. Но в 22 года он погиб, защищая Украину на Востоке.

В этом году мы имели 124 спортсменов и спортсменок на этих олимпийских играх. Это наименьшее представительство в нашей истории. Учтите, что 18 из них – это футбольная команда, которая впервые отобралась на олимпийский турнир. К примеру, в Токио было 155, без футболистов.

Обстоятельства не сильно благоприятные для побед. Но мы доказали, что умеем прыгать выше головы, бьемся до последнего, а еще неплохо владеем оружием. Я много раз искренне восхищался нашими атлетами, но есть несколько историй, которые поразили больше всего.

Жан Беленюк

Очень необычно видеть коллегу по парламенту в трико. Но точно приятно, что это пополняет наш медальный зачет.

Жан Беленюк – самый титулованный украинский борец, на счету которого "серебро" Рио, "золото" Токио и "бронза" Парижа. Как народному депутату вести законотворческую деятельность и при этом активно готовиться к олимпийским играм – не представляю. Но похоже, что Жан создан для того, чтобы быть героем красивых историй.

В свои 33 Беленюк уже достаточно возрастной против других представителей своего веса. Но до полуфинала прошел без особых препятствий. В 1/2 проиграл сопернику при равном счете, а потом осилил поляка в бронзовом финале.

Заметьте Как российское минобороны само себя дискредитировало

Фирменный гопак в Париже, эффектный бросок от тренера на прощание и снятие борцов как заявление о завершении спортивной карьеры. Жан сделал все, чтобы в мире говорили о нем и нашей стране. Как же это важно именно сегодня. Спорт соединился с дипломатической деятельностью, что особенно впечатляет.

Тот случай, когда "бронза" на вес "золота".

Александр Хижняк

Одна из олимпийских надежд, что оправдалась на 100%. Боксер из Полтавы Александр Хижняк стал четвертым, кто взял "золото" в этой дисциплине, присоединившись к элитному клубу Владимира Кличко, Усика и Ломаченко.

Эта история вдохновляет по многим причинам. Во-первых, в Токио Саша остановился за минуту до олимпийского золота. Он вел в счете в финале, но один точный удар соперника перечеркнул все надежды. Годы работы конвертировались не в "золото", а в горькое "серебро". Но боксер принял решение идти дальше, на вторую олимпиаду в жизни.

Накануне было много проблем.

Первая – Александр был вынужден выступать в большем весе (80 килограммов вместо 75) из-за сокращения олимпийских весов. Ребята там действительно побольше и повыше "полтавского танка".

– Александр был вынужден выступать в большем весе (80 килограммов вместо 75) из-за сокращения олимпийских весов. Ребята там действительно побольше и повыше "полтавского танка". Вторая – досадная травма, из-за которой спортсмен не выступал целый год. Год без боевой практики – это очень много.

Но Хижняку все удалось. Такое тяжелое и такое необходимое "золото" Парижа. По ходу турнира украинец прошел двукратного олимпийского чемпиона из Кубы и чемпиона мира из Казахстана.

Слезы на глазах во время церемонии награждения. Благодарность Богу, родителям и ВСУ после финала. Этой победы хотели все.

Важно ВСУ показали оккупантам мастер-класс по темпу продвижения в Курской области

Женская сборная по фехтованию

Все внимание на фехтовании к себе забрала Ольга Харлан. Вся команда (Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова) приложила усилия для украинского "золота", но именно Харлан вошла в историю.

Ольга взяла две награды для Украины – "бронзу" в индивидуальных соревнованиях и триумф в команде. Перед последней схваткой украинки уступали сборной Южной Кореи со счетом 37:40. Ольга вышла на решающий поединок и сумела вырвать победу – 45:42 в пользу украинской сборной.

Настоящее лидерство, дух и характер, Ольга в очередной раз показывает пример поколениям и получает свою шестую олимпийскую награду. Она первая украинка, кому это удалось. Одна из лучших спортсменок после восстановления независимости.

"Украина, мы тебя любим, это для тебя, родная, это для тебя!" – прокричала фехтовальщица в камеру. Кажется, эту эмоцию мы почувствовали даже через экран. Такое классное выступление и такой важный сигнал для земляков и всего мира.

Хочется искренне поблагодарить всех, кто поехал и достойно представил нашу страну во Франции. Последние две недели стали исключительным периодом, когда в ленте соцсетей спорта было больше, чем войны и политики. И это не отрывает от главного – противодействия России, а дает импульс: украинцы – очень сильны. Мы можем прыгнуть выше головы или деклассировать большего противника. Мы можем достигать большего, когда мы едины. Спортсмены и спортсменки в очередной раз сделали так, чтобы вся страна была единой.

Единство и положительная эмоция от побед – это то, что наши олимпийцы дали обществу. На фоне всех проблем мы были чрезвычайно сплочены. Спасибо!