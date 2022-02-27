Украинские таможенники не дали оккупантам доступ к украинской системе
27 февраля 2022 , 18:13Читати новину українською
Источник:Данило Гетманцев
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил, что украинская таможня не допустила врага к украинской системе.
Гетманцев также сообщил, что сейчас работа Государственной таможенной службы осуществляется на западной границе.
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Полный текст сообщения:
Заслушали доклад руководства таможенной службы.
Главное:
- В настоящее время работа Государственной таможенной службы осуществляется на западной границе.
- Прекращен пропуск в Беларусь.
- Украинские таможенники не дали врагу доступ к украинской системе.
- Важно: упрощена процедура ввоза гуманитарной помощи. – Каски, лекарства, продукты и т.д. – все можно завозить, без дополнительных разрешений.
- Относительно ситуации женщин и детей на границе: в ближайшие сутки ситуация будет решена и стабилизирована.