Украинские таможенники не дали оккупантам доступ к украинской системе

27 февраля 2022 , 18:13
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Данило Гетманцев

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил, что украинская таможня не допустила врага к украинской системе.

Гетманцев также сообщил, что сейчас работа Государственной таможенной службы осуществляется на западной границе. 

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Полный текст сообщения: 

Заслушали доклад руководства таможенной службы.

Главное:

  • В настоящее время работа Государственной таможенной службы осуществляется на западной границе.
  • Прекращен пропуск в Беларусь.
  • Украинские таможенники не дали врагу доступ к украинской системе.
  • Важно: упрощена процедура ввоза гуманитарной помощи. – Каски, лекарства, продукты и т.д. – все можно завозить, без дополнительных разрешений.
  • Относительно ситуации женщин и детей на границе: в ближайшие сутки ситуация будет решена и стабилизирована.
Автор: Ярослава Прадід