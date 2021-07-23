Украинские военные точным ударом уничтожили КамАЗ боевиков с оружием: мощное видео

Украинские военные уничтожили КамАЗ оккупантов. Вероятно в нем завозили боеприпасы пророссийские боевики.

Соответствующую информацию обнародовал волонтер Роман Доник. Видео он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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Украинские военные нанесли удар оккупанту

Волонтер Роман Доник рассказал, что украинские военные уничтожили авто оккупанта. Вероятно в нем были боеприпасы.

Минус камаз у оккупантов. Бабайка бдит. Не надо завозить боеприпасы,

– написал Роман Доник.

Он также поблагодарил всех, кто помогает.

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Ситуация на Донбассе: последние новости

22 июля Германия призвала Украину имплементировать в свое законодательство формулу Штайнмайера. Формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ.

23 июля в ОБСЕ обратили внимание на ухудшение ситуации по безопасности на Донбассе. В частности, вокруг зоны возле Золотого, где особенно активны пророссийские боевики. Украинская сторона предупреждает, что зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку.

В тот же день США заявили, что не будут принимать прямого участия в переговорах по Донбассу. Добавили, что это касается как минского, так и нормандского форматов. Об этом заявил дипломатический представитель США в Украине Джордж Кент.