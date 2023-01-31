У оккупантов нет шансов: кто разработал и как работает украинский ударный БПЛА Punisher

Разработчики украинских беспилотников за последнее время добились хороших результатов, и сейчас полностью обеспечивают потребности в дронах Вооруженные силы Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель команды разработчиков украинского беспилотника Punisher Максим Суботин. По его словам, проект по разработке украинских дронов начался в 2016 году группой военнослужащих.

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Самый дешевый многоразовый украинский ударный дрон

По его словам, для выполнения своих задач команде разработчиков требовалось изобрести способ для уничтожения важных целей во вражеском тылу за 20-километровой зоной.

Это такой радиус, до которого трудно доставать ствольной артиллерией,

– уточнил он.

Суботин рассказал, что так появился первый украинский многоразовый ударный дрон. Сегодня он может осуществлять миссию в радиусе 45 километров и уничтожать цель с первого или второго сброса.

"Мы сделали, возможно, самый дешевый многоразовый ударный дрон, понимая, что оборонный бюджет Украины не имеет значительных объемов, по крайней мере, тогда, когда мы начинали его разрабатывать", – отметил разработчик.

По его мнению, когда стоимость выполнения дронами миссии низка, их можно производить сотнями и даже тысячами.

"Сейчас 37 экипажей пользуются дронами нашей разработки Punisher. Они выполняют от 400 до 500 миссий в месяц в зависимости от погодных условий или других факторов", – отметил он.

Мы можем адекватно реагировать на все угрозы войны

Собеседник подчеркнул, что в настоящее время выпускается достаточное количество дронов для того, чтобы обеспечить ту потребность Вооруженных сил, которая формируется командирами подразделений. Также сейчас централизованное определение потребностей на уровне Генштаба.

Проводится системная плановая работа по построению и самих подразделений, которые будут их использовать, и насыщения подразделений средствами – разведывательными дронами, дронами-камикадзе и ударными такими, как наши. Это позволяет нам адекватно реагировать на все угрозы войны,

– рассказал он.

Суботин отметил, что принятие любого экспериментального образца БПЛА на процедуру испытуемой эксплуатации требует достаточно длительного времени.

Это связано со своеобразным протоколом безопасности. Так как прежде чем военнослужащий получит дрон, его экспериментальный образец должен быть тщательно проверен касательно безопасности пользования,

– уточнил он.

Собеседник отметил, что в период войны эта процедура упрощена, но не потеряла своего качества – все необходимые меры безопасности сохранены.

Завод по производству дронов может стать целью врага

По его словам, мы, украинцы, можем развернуть производство чего-либо в Украине, но для этого нужно определенное содействие государства.

Для производства дронов необходимы комплектующие, полный цикл которых пока невозможно наладить в Украине по причинам экономическим и безопасностным. Ведь завод по изготовлению чего-то важного для ВПК Украины автоматически становится целью врага,

– заметил он.

Разработчик подчеркнул, что более безопасно наладить прямые поставки комплектующих от наших западных партнеров, которые позволят нам масштабировать производство дронов внутри страны.

Разработчик рассказал об украинских дронах Punisher: смотрите видео

Дроны должны нанести хирургические удары

По его мнению, благодаря украинским дронам можно изменить определенные правила в войне.

Массовое применение дронов может:

нарушать управление оккупационными войсками;

уничтожать склады обеспечения – с боеприпасами, горюче-смазочными материалами.

"Использование дронов даст нам определенное время для адаптации, сохранит наш личный состав, в частности, во время наступательных действий. Там, куда не достигает артиллерия, могут поработать ударные дроны. БПЛА даже более точные, чем некоторые дорогостоящие артиллерийские боеприпасы", – отметил он.

Однако разработчик беспилотника Punisher подчеркнул, что дроны не соревнуются с артиллерийскими системами, их назначение – нанести хирургические, точечные удары, которые нужно качественно и заранее планировать и применять в каком-то общем замысле. Тогда эффект от такой тактики будет значительным.

Оккупанты должны готовиться к тому, что украинцы будут их уничтожать массово. Если раньше они думали, что есть призрачные шансы победить Украину, то сейчас у меня для них плохие новости: никаких шансов у них нет. Ведь в этом году мы планируем увеличить количество наших экипажей минимум до 100 в год. А возможно и гораздо больше,

– резюмировал Максим Суботин.

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