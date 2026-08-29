Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан в эфире 24 Канала объяснил, почему один из объектов в этом регионе представляет особую ценность для России. Авиатор также рассказал, что могут означать дальнейшие запуски и на какое расстояние сегодня способны долететь украинские средства поражения.

Космодром Плесецк является важной целью для России

После сообщений об атаке на Архангельскую область россияне пытались максимально ограничить информацию о возможных последствиях. Именно там расположен военный космодром Плесецк, с которого Россия проводит, в частности, запуски межконтинентальных баллистических ракет.

Это очень "жирная цель". Вы видите, что россияне делали все, чтобы у нас было как можно меньше информации о том, куда именно прилетело. Практически никакой информации о том, где и что горело, не было,

– рассказал Хазан.

Установить возможные результаты удара удалось только после появления спутниковых снимков. Вскоре Россия провела с Плесецка учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты, и авиатор предполагает, что это могло быть связано с необходимостью проверить работу систем после атаки.

Эти пуски, скорее всего, связаны с нашими прилетами или прилетами украинских дронов. Они проверяют, работают ли эти системы,

– пояснил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов.

Такие запуски в то же время дают Москве возможность демонстрировать, что инфраструктура якобы продолжает функционировать. Однако сам факт запуска ракеты еще не позволяет установить, насколько успешно она выполнила всю программу полета и в каком состоянии остались объекты космодрома после предыдущей атаки.

Безопасных мест в России становится все меньше

Дальность украинских средств поражения уже позволяет рассматривать цели далеко за пределами приграничных регионов России. Хазан подчеркнул, что важно оценивать не только расстояние от Украины, ведь направление запуска может меняться в зависимости от конкретной задачи.

На сегодняшний день на территории России практически нет места, где они могли бы считать себя в безопасности только потому, что туда не может прилететь,

– сказал авиатор.

В то же время это не означает, что каждый важный объект будет атакован сразу. Подготовка операций требует времени, однако удаленность цели уже не дает России той гарантии безопасности, на которую она могла рассчитывать раньше.

Если там будет интересный объект, то, я считаю, к нему прилетит. Не сегодня – возможно, через три недели или через три месяца. Но все уже серьезно,

– подчеркнул Хазан.

Украина вынуждена расширять свои возможности нанесения ударов, поскольку Россия продолжает войну, направленную на уничтожение украинской государственности. Военные объекты, обеспечивающие российские удары и стратегические возможности, все меньше могут рассчитывать на защиту лишь благодаря своей удаленности.

Хазан рассказал о возможных последствиях удара по Плесецку: смотрите видео