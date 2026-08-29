Президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому один із об'єктів у цьому регіоні становить особливу цінність для Росії. Авіатор також розповів, що можуть означати подальші пуски та наскільки далеко сьогодні здатні діставати українські засоби ураження.

Космодром Плесецьк є важливою ціллю для Росії

Після повідомлень про атаку на Архангельську область росіяни намагалися максимально обмежити інформацію про можливі наслідки. Саме там розташований військовий космодром Плесецьк, з якого Росія проводить, зокрема, пуски міжконтинентальних балістичних ракет.

Це дуже "жирна ціль". Ви бачите, що росіяни робили все, щоб ми мали мінімум інформації про те, куди саме прилетіло. Практично жодної інформації про те, де і що горіло, не було,

– розповів Хазан.

Встановити можливі результати удару можна було лише після появи супутникових знімків. Невдовзі Росія провела з Плесецька навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети, і авіатор припускає, що це могло бути пов'язано з необхідністю перевірити роботу систем після атаки.

Ці пуски, найімовірніше, пов'язані з нашими прильотами або прильотами українських дронів. Вони перевіряють, чи працюють ті системи,

– пояснив президент Української авіаційної асоціації пілотів.

Такі запуски водночас дають Москві можливість демонструвати, що інфраструктура нібито продовжує функціонувати. Однак сам факт старту ракети ще не дозволяє встановити, наскільки успішно вона виконала всю програму польоту та в якому стані залишилися об'єкти космодрому після попередньої атаки.

Безпечних місць у Росії стає дедалі менше

Дальність українських засобів ураження вже дозволяє розглядати цілі далеко за межами прикордонних регіонів Росії. Хазан наголосив, що важливо оцінювати не лише відстань від України, адже напрямок запуску може змінюватися залежно від конкретного завдання.

На сьогодні на території Росії практично немає місця, де вони могли б вважати себе в безпеці лише тому, що туди не може прилетіти,

– сказав авіатор.

Водночас це не означає, що кожен важливий об'єкт буде атакований одразу. Підготовка операцій потребує часу, однак віддаленість цілі вже не дає Росії тієї гарантії безпеки, на яку вона могла розраховувати раніше.

Якщо там буде цікавий об'єкт, то, я вважаю, до нього прилетить. Не сьогодні – можливо, через три тижні чи через три місяці. Але все вже серйозно,

– наголосив Хазан.

Україна змушена розширювати власні можливості ураження, оскільки Росія продовжує війну на знищення української державності. Військові об'єкти, які забезпечують російські удари та стратегічні спроможності, дедалі менше можуть розраховувати на захист лише завдяки своїй віддаленості.

Хазан розповів про можливі наслідки удару по Плесецьку: дивіться відео