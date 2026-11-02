Москва не может нормально летать из-за украинских ударов: Цимбалюк объяснил, чем это грозит России

Работа московских аэропортов все чаще затрудняется из-за угрозы украинских ударов. Ограничения полетов, задержки и очереди в аэропортах создают проблемы не только для пассажиров, но и для транспортной системы России.

Украинские атаки на российские объекты могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем просто повреждение отдельных предприятий. Журналист и блогер Роман Цимбалюк в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему проблемы с авиасообщением в Москве способны ударить по логистике и транзиту России.

Почему проблемы с авиасообщением в Москве важны для России?

По словам Цимбалюка, регулярные ограничения работы московских аэропортов могут постепенно парализовать важные транспортные процессы. Москва является ключевым узлом российской транспортной системы, поэтому длительные перебои с авиасообщением будут иметь последствия далеко за пределами столицы.

Речь идет не только о неудобствах для пассажиров. Если московский авиационный узел не сможет полноценно работать, это ударит по транзиту, перевозкам и логистике страны.

Цимбалюк также упомянул об ударах Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. В частности, он обратил внимание на повторную атаку на Новокуйбышевский НПЗ и события в Башкортостане вблизи Уфы. По его мнению, продолжение таких ударов будет усугублять проблемы России.

А возможный дефицит бензина в Москве может усилить панические настроения среди россиян. Сочетание проблем с авиасообщением, топливом и логистикой будет создавать дополнительное давление на российскую инфраструктуру.

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В то же время Цимбалюк подчеркнул важность продолжения украинских ударов по российским объектам. Именно системное воздействие на транспортную и энергетическую инфраструктуру, по его оценке, может создать для России более серьезные трудности.

Кстати, на фоне регулярных перебоев в работе московских аэропортов из-за атак беспилотников возле "Шереметьево" разразился сильный пожар. Очевидцы зафиксировали густой черный дым над аэропортом, а российские мониторинговые каналы связывают возгорание с падением сбитого дрона.