Как Украина вернула войну на территорию России в 2025 году: от легендарной "Паутины" до ударов по заводам и НПЗ

Наверное, не стоит говорить о том, каким сложным для Украины был 2025 год, потому что это очевидно. Как и все предыдущие годы войны с Россией, в этом году у нас было много вызовов и проблем. Среди них – ежедневные российские атаки, которые в основном являются террором именно гражданского населения.

Однако если в 2022 году мы постоянно подвергались атакам, то сейчас – активно бьем в ответ. Если враг сегодня бьет по нам – мы знаем, что ему это с рук не сойдет. И именно в такой последовательности, а не наоборот. "Ответ" прилетает именно россиянам.

В 2025 году Силы беспилотных систем, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны продолжили тенденцию ударов по территории России – от приграничья до глубокого тыла на расстоянии тысяч километров.

От Белгорода до Владивостока, от Архангельска до Омска – абсолютное большинство регионов страны-террориста медленно забывает о спокойствии. "Добрые дроны" летают на расстоянии до 2 000 километров, а руки спецслужб Украины иногда достают еще дальше.

Подытоживая 2025 год, сегодня мы вспомним об ударах Украины по вражеской территории. Какие объекты попали под удар, как Украина наращивает силу для атак и каковы их последствия – читайте в материале 24 Канала.

Война без границ: какие регионы России подверглись атакам в 2025 году?

Если в 2022 году россияне пускали тысячи ракет по Украине и злорадствовали над попаданием в жилые дома или обесточиванием наших городов, то сейчас они и сами ощущают на себе последствия начавшейся войны. Правда, есть принципиальное отличие – целями украинских ударов являются военные объекты и те, которые обеспечивают деятельность вражеской армии.

Поэтому в 2025 году под ударами оказались аэродромы, склады боеприпасов, объекты военно-промышленного комплекса, заводы и фабрики, которые производят продукцию, которую использует вражеская армия. И, конечно, нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают врага топливом и нефтедолларами.

По сравнению с прошлым годом, дальность украинских ударов существенно возросла. Многие регионы страны-террориста ощутили на себе последствия своей войны в первый, но не в последний раз.

Украинские дальнобойные дроны успешно достигали целей в Омской и Тюменской областях за более чем 2 000 километров от нашей границы.

С помощью тщательного планирования СБУ удалось FPV-дронами атаковать российские аэродромы в Амурской, Иркутской, Саратовской и Мурманской областях. Да, речь идет о легендарной операции "Паутина", к которой мы еще вернемся.

В то же время ГУР МО удалось осуществить диверсии на разных концах России, в частности, в Калининградской области и Приморском крае во Владивостоке.

В целом украинские атаки охватили 16 республик из 21, 3 из 9 краев и 38 из 46 областей. Еще в 2 краях и 3 областях спецслужбы и партизанское движение осуществляли диверсии.



Регионы России, которые подверглись атакам в 2025 году / Инфографика 24 Канала

А вот какие объекты были под ударом, какие самые масштабные поражения и главное – насколько они ощутимы для врага, – поговорим далее.

Операция "Паутина": как СБУ уничтожала стратегическую авиацию России?

Днем 1 июня по соцсетям разлетались сообщения о взрывах на ключевых российских аэродромах, особенно на известных нам "Дягилево" и "Оленья". Если по первому уже не один раз прилетало, то второй был неожиданным. Но еще более неожиданными стали взрывы на аэродромах "Белая" в Иркутской и "Украинка" в Амурской областях за тысячи километров от границы с Украиной.

Долго ждать ответа не пришлось – Служба безопасности Украины фактически в онлайн-режиме проводила операцию "Паутина", которая стала одной из самых масштабных за время вторжения, если вообще не в мировой истории.

Использовав несколько фургонов с FPV-дронами, Украина смогла уничтожить десятки самолетов стратегической авиации России. СБУ заявила о поражении 41 бомбардировщика. По оценкам НАТО, Украина поразила около 40 бортов, из которых 13 – уничтожены полностью.

Под удар попали бомбардировщики Ту-95, которые являются носителями крылатых ракет Х-101, и которые могут атаковать всю территорию Украины.



Аэродром "Белая" после "Паутины" / Фото "Схемы"

Как пишет The Wall Street Journal, операция была запланирована на 9 мая, однако водители грузовиков напились по случаю "Дня победы". По данным СМИ, собирали дроны Артем Тимофеев и его жена Екатерина, которые являются выходцами из Украины. Сперва их тайно вывезли во Львов для прохождения полиграфа, затем отправили обратно и поручили задание. После операции им удалось сбежать, взяв с собой кота и собаку.

В то же время сама операция могла сорваться, потому что водители грузовиков на самом деле не знали о дронах. И один из них случайно сдвинул крышу кабины и увидел там FPV. Поэтому Тимофеев, которому звонил водитель, срочно придумал легенду о том, что это якобы коптеры для слежения за животными.

Россия официально не комментировала операцию никак, но результаты мы увидели сами. Да, у россиян все еще есть бомбардировщики для атак, однако крылатые ракеты со стратегической авиации враг применяет все реже.

Не "Паутиной" единой: как еще Украина била по российским аэродромам?

В 2025 году Украина продолжила хорошую традицию ударов по российским аэродромам. Однако если в прошлом году в основном это были атаки на авиабазы недалеко от украинской границы и диверсии на более отдаленных, то в этом году это были точечные удары по аэродромам, важным для штурмовой авиации, и по стратегической.

Основой поражения стратегической авиации стала операция "Паутина". А также в начале года Силы обороны били по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области и по нефтебазе, которая обеспечивает Ту-95 и Ту-22 топливом. Всего под атаку Сил обороны в 2025 году попал 21 российский аэродром, 3 из которых исключительно во время "Паутины":

"Балтимор", Воронежская область;

"Борисоглебск", Воронежская область;

"Белая", Иркутская область;

"Бутурлиновка", Воронежская область;

"Дягилево", Рязанская область;

"Энгельс-2", Саратовская область;

"Ейск", Краснодарский край;

"Кубинка", Московская область;

"Кущевская", Краснодарский край;

"Липецк-2", Липецкая область;

"Мариновка", Волгоградская область;

"Мигалово", Тверская область;

"Моздок", Северная Осетия;

"Оленья", Мурманская область;

"Оренбург-2", Оренбургская область;

"Приморско-Ахтарск", Краснодарский край;

"Ростов-на-Дону Центральный", Ростовская область;

"Саваслейка", Нижегородская область;

"Украинка", Амурская область.

Кроме того, на аэродроме “Армавир” в Краснодарском крае произошла диверсия, в результате которой россияне потеряли Су-27.

Благодаря этим атакам удавалось поражать истребители, в частности носители управляемых авиабомб, которых россияне уже применили более 110 тысяч. Также под ударами были склады тех самых КАБ и других ракет, взлетные полосы и стратегическая авиация – бомбардировщики и даже самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По меньшей мере два таких самолета повредили во время "Паутины". Интересно, что один из поврежденных – это первый пораженный самолет в Беларуси. В феврале 2023 года дроны повредили А-50 на аэродроме "Мачулище". После этого борт отправили на ремонт, но он понадобился снова.

Украинские атаки заставляют россиян прятать самолеты и аэродромы в приграничных районах именно для авиации используются меньше, больше – для беспилотников. Так, враг запускает "Шахеды" из Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края и оккупированного Крыма. Но особенно по трем последним прилетает регулярно. Кажется, эта тенденция будет иметь место и в дальнейшем.

Нефтяная промышленность под огнем: как атаки Украины ударили по российским НПЗ?

Параллельно с поражениями авиации у ГУР, СБУ и СБС было еще одно приоритетное направление. С начала 2025 года украинские дроны фактически накладывают санкции на российскую нефтяную промышленность. Иначе сложно объяснить тот факт, что в отдельных регионах страны, экономика которой фактически опирается на нефть, возник дефицит топлива.

Суммарная мощность нефтеперерабатывающей отрасли страны-террориста оценивается в пределах от 270 до 310 миллионов тонн нефти. Цифра приблизительная, потому что с 2021 года изменилось немало – некоторые заводы по нефтепереработке россияне закрыли сами, некоторые – с помощью Украины в течение прошлых лет.

Так или иначе, но, по данным открытых источников, в целом существуют 45 основных НПЗ. Суммарно в теории они должны перерабатывать 312,35 миллиона тонн нефти. Поэтому дальше будут приятные цифры:

В 2025 году Украина поразила 29 НПЗ на территории России. Суммарная производственная мощность заводов, которые попали под атаку, – 81,6%.

А еще по неизвестным причинам на двух НПЗ возникли пожары. И причины действительно неизвестны. Речь идет о пожарах на Яйском и Комсомольском НПЗ. Последний расположен более чем в 6 500 километрах от украинской границы.

В частности, под удары попали настоящие гиганты российской нефтеперерабатывающей отрасли:

Омский НПЗ, который перерабатывает до 21 миллиона тонн нефти в год;

"Киришинафтооргсинтез" – 20,1 миллиона тонн;

Рязанский НПЗ – 17,1 миллиона тонн;

"Лукойл-Нижегородсинтез" – 17 миллионов тонн;

"Ярославнефтеоргсинтез" – 15,72 миллиона тонн;

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" – 14,5 миллиона тонн;

Московский НПЗ – 10,5 миллиона тонн;

Газпром нефтехим Салават – 10 миллионов тонн.

Абсолютным рекордсменом по количеству визитов неизвестных добрых дронов среди НПЗ стал Лукойл-Волгограднефтепереработка, который атаковали по меньшей мере 10 раз. Неблагоприятными днями 2025 года для НПЗ в Волгограде были 15 и 31 января, 3 февраля, 15 марта, 13 и 19 августа, 18 сентября, 15 октября, 6 ноября и 14 декабря. В тройке лидеров по количеству атак – Рязанский и Нижегородский НПЗ – 9 и 8 атак соответственно.

Последствия атак на российские НПЗ в 2025 году / Отборные фото из соцсетей

Такие атаки, а также неизвестные инциденты, существенно снижают производственные возможности нефтеперерабатывающей отрасли россиян и приводят к дефициту топлива в отдельных регионах. Нефтяной гигант без бензина, согласитесь, звучит сильно.

Отдельно стоит обратить внимание на удары по нефтепроводу "Дружба", которые, кажется, стали одной из визитных карточек командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди. Один из самых мощных ударов состоялся 18 августа 2025 года. Из-за повреждения нефтепровода, который поставляет нефть в Венгрию и Словакию, официальный Будапешт запретил въезд командующему СБС, который является этническим венгром.

Еще отдельного внимания требуют также удары СБУ по нефтедобывающим станциям россиян в Каспийском море. За последний месяц произошло уже три атаки. Кажется, Украина намерена помешать не только нефтепереработке, но и нефтедобыче. Украина не может наложить такие санкции, как США, но, кажется, наши Силы обороны нашли выход.

Удар по тылу и заводу с "Шахедами": как Украина уничтожала объекты ВПК?

Важным направлением атак по России стали удары по важным для вражеской армии предприятиям – по объектам военно-промышленного комплекса и не только.

Под ударами ракет и дронов оказались несколько десятков российских предприятий. Конечно, чтобы рассказать о каждом, надо отдельный материал, но есть два эпизода, на которые особенно бы хотелось обратить внимание.

Первый – это удары по пороховому заводу в Тамбове. По меньшей мере трижды Украина наносила удары по одному из важнейших заводов российского ВПК, где изготавливают порох к стрелковому оружию, артиллерийским и реактивным системам. А еще там производят колоксилин, применяемый в создании различных взрывчатых веществ. Интересно, что после начала полномасштабной войны завод увеличил производство на треть, а дальнобойные дроны уменьшают этот показатель.

Второй – удары по заводу по изготовлению дронов "Шахед" в Татарстане. Точнее – в городе Елабуга. Периодически украинские беспилотники наведываются туда, чтобы сократить запасы дронов-камикадзе и сорвать их производство. В частности, атаки были в апреле, июне и августе. Этот завод производит тысячи БПЛА. В этом году цель производства была до 10 тысяч дронов и до 15 тысяч имитаторов. Кажется, Силы обороны несколько откорректировали планы врага.



Пожар после удара по заводу в Елабуге в июне / Фото из соцсетей

Силы обороны наносили немало ударов по заводам как в приграничье, так и, например, в Пермской области за более чем 1 700 километров от Украины. Там наши воины поразили химическое предприятие "Азот", который, в частности, производит компоненты для взрывчатки.

Опасно даже дома: как Украина била по местам базирования российских войск?

Еще одной важной составляющей ударов по территории России стали атаки по местам базирования оккупантов на их родине. Например, по городу Льгов Курской области. Там в последнюю ночь 2024 года удалось ликвидировать сразу трех подполковников 76-й дивизии воздушно-десантных войск. Однако и в этом году атаки продолжились.

7 мая 2025 года Силы обороны ударили по скоплению личного состава и техники россиян. Еще один удар нанесли 22 мая, в результате чего были погибшие и раненые, но точных данных об их количестве нет.

А 7 апреля Воздушные силы нанесли авиаудар по скоплению россиян в Гоптаровке Курской области, еще через неделю – по Графовке на Белгородщине. Однако такие атаки происходили не только в приграничных областях.

13 апреля, на Вербное воскресенье, российские террористы двумя баллистическими ракетами атаковали центр города Сумы. Атака унесла жизни 35 человек. Среди ответственных за атаку – 112-я ракетная бригада России, которая базируется в городе Шуя Ивановской области. Хотя это в 700 километрах от Украины, но 16 и 17 апреля Силы обороны ударили по казармам этой бригады

В то же время 2 декабря украинские дроны посетили временно оккупированную Ичкерию и атаковали здание ФСБ и базу "Ахмата" – наемников Рамзана Кадырова.

От космической разведки до Белгородской дамбы: какие еще операции Сил обороны достойны внимания?

Большинство украинских ударов по территории России можно классифицировать в определенные группы – удары по аэродромам, по НПЗ, по газовой инфраструктуре, химической промышленности, военно-промышленному комплексу, складам боеприпасов и штабах. Однако есть несколько операций, которые ни в одну из этих категорий не попадают, но стоят отдельного внимания.

2 мая неизвестные дроны атаковали объект космической разведки "Звезда" в Ставропольском крае, который принадлежит Главному разведывательному управлению страны-террориста. "Звезду" построили еще в 1972 году – она может перехватывать спутниковые сигналы и данные с каналов связи между западными военными объектами. Также ГРУ использует ее для отслеживания ситуации на поле боя и кибершпионажа.

Интересно, что атака с помощью не менее трех дронов состоялась после того, как западные медиа писали об угрозах россиян вывести ядерное оружие в космос.

Известно о по меньшей мере одном попадании по этому объекту. Эксперты уверены, что цель атаки была скорее информационно-психологической – показать реальный ответ на угрозы россиян. Дело в том, что Москва планировала использовать запуск ядерного оружия в космос как еще один рычаг давления на Запад. Кажется, Украина эти планы откорректировала.

30 мая Главное управление разведки Минобороны осуществило уникальную операцию в Приморском крае России, а точнее – во Владивостоке. Там в районе бухты Десантная прогремели два взрыва – возле КПП и воинской части, которая является местом базирования 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Это та самая бригада, которую когда-то 72-я бригада имени Черных Запорожцев разбила под Угледаром.

В результате взрывов были пострадавшие, также уничтожена техника. Во Владивостоке объявили режим контртеррористической операции, но потом официально пропаганда заявляла о якобы взрыве газовых баллонов.

25 октября Силы беспилотных систем атаковали дамбу Белгородского водохранилища недалеко от границы с Украиной. Для контекста – россияне усилили давление на севере Харьковщины, особенно в районе Волчанска, мечтая захватить руины уничтоженного ими города. Поэтому Украина снова внесла свои коррективы во вражеские планы и нанесла точечный удар по дамбе, в результате которого произошла утечка воды и частичное подтопление прилегающих территорий, в частности позиций россиян в приграничье. Как результат – давление на Волчанск уменьшилось. Хотя бои за город все еще продолжаются.

Война возвращается: что означают украинские удары для России?

По данным опроса "Левада-Центра", который проводили в России этим летом, 74% россиян все еще поддерживают войну против Украины. В частности, такой высокий уровень поддержки обусловливает то, что еще не все россияне чувствуют ее последствия на себе. Хотя, например, когда Украина атаковала военные объекты в Таганроге или Новороссийске, в соцсетях хватало сообщений от россиян, которые не понимают "за что".

В 2025 году Украина усилила атаки вглубь России. Операции стали более масштабными, иногда даже более дерзкими, если принимать во внимание факт уничтожения стратегической авиации FPV-дронами. Однако россияне выбрали другую тактику – подменять понятия и запускать информационные спецоперации об "ответах".

Например, когда Украина провела операцию "Паутина", ботофермы разносили сообщения о том, что это неизбежно повлечет ответный обстрел. Хотя уничтоженные в ходе операции самолеты не один раз пускали ракеты по Украине, начиная с 24 февраля 2022 года, когда был осуществлен первый массированный ракетный обстрел.

Украина отвечает на атаки. Силы обороны делают все, чтобы война возвращалась на территорию России. Чтобы все, кто поддерживает войну – почувствовал ее.

И, очевидно, такая тенденция будет в дальнейшем, пока россияне не будут иметь другого выбора, кроме как остановить войну. Потому что по состоянию на сейчас вся риторика Кремля доказывает, что останавливаться они не планируют.

Но пока не лишним будет поблагодарить Силы обороны, в частности Службу безопасности Украины, Главное управление разведки и Силы беспилотных систем, за такой жаркий год в России.