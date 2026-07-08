Расстояние более 1500 километров: Зеленский продемонстрировал впечатляющие последствия ударов по России
Президент Украины продемонстрировал результаты работы украинских дронов. Украинские удары по дальним целям поразили Саратовскую область, Татарстан и Башкортостан.
Об этом президент Украины сообщил в своих социальных сетях.
Что сказал Зеленский?
В среду, 8 июля, украинские дроны долетели до Саратовского региона, Татарстана и Башкортостана. Зеленский отметил, что расстояние от линии фронта до пораженных объектов около 800, 1400 и 1500 км. Также беспилотники долетели до Воронежского региона, что в 300 километрах от границы.
Спасибо за меткость воинам СБС и ССО ВСУ, СБУ и нашим разведкам. Поражён Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Воины ССО поразили нефтеперерабатывающий завод в Татарстане,
– заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что россияне должны чувствовать ответственность за войну, развязанную их государством.
Украинские удары по НПЗ России: смотрите видео
Украинские удары по России
Силы обороны Украины уже приостановили 10 российских НПЗ. В частности, украинские дроны атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны – Омский.
Министр обороны Эстонии признал, что украинские удары оказались очень эффективными. Политик выразил надежду, что возможности ВСУ будут только расти.