Украинские власти готовы ликвидировать данные на серверах в Киеве в случае вторжения России

На фоне российской угрозы Украина готовится к разным вариантам развития событий, даже худших. К примеру, к уничтожению данных на серверах в случае нападения на Киев.

А также к перенесению конфиденциальной информации из столицы. Такую информацию сообщил Виктор Жора, заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации.

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Власть прорабатывает разные сценарии

Чиновник заверил, что власти знают, как действовать, даже если Москва возьмет под контроль правительственные учреждения. В таком случае важные данные "смогут перемещать в новые места, хранить их или удалять, а также предотвращать захват".

Москва не получит доступ к данным

Если Россия захватит правительственные пароли, украинские специалисты получат приказ "быстро перекрыть доступ к этим скомпрометированным аккаунтам".

В то же время Жора подчеркнул, что Москва не найдет "конфиденциальные данные" на компьютерах государственных служащих. Якобы все они хранятся в центральных системах, и правительство разработало планы их отключения и передачи копий данных на резервные позиции.

Я не хочу рассматривать этот совершенно ужасающий сценарий нападения на Киев. Надеюсь, такого не произойдет,

– подчеркнул Жора.

"Но в любом случае считаю, что ответственные службы по необходимости реализуют согласованные сценарии перемещения конфиденциальных данных вместе с оборудованием и установкой новых IТ-систем в новых местах", – добавил он.

Централизацию систем начали в 2014 году

Заместитель председателя Госспецсвязи пояснил, что Украина начала централизацию компьютерных систем еще в 2014 году, когда Россия коварно оккупировала Крым и часть Донбасса. Это усложнило злоумышленникам проникновение в компьютеры, на которых хранятся секретные данные и предоставляются важные услуги, например пенсионные выплаты.