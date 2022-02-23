А також до перенесення конфіденційної інформації зі столиці. Таку інформацію повідомив Віктор Жора, заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Важливо Верховна Рада просить санкцій проти Держдуми Росії

Влада опрацьовує різні сценарії

Посадовець запевнив, що влада знає, як діяти, навіть якщо Москва візьме під контроль урядові установи. У такому випадку важливі дані "зможуть переміщати у нові місця, зберігати їх або видаляти, а також запобігати захопленню".

Важливо! Якщо Росія захопить урядові паролі, українські спеціалісти отримають наказ "швидко перекрити доступ до цих скомпрометованих облікових записів".

Москва не отримає доступ до даних

Водночас Жора наголосив, що Москва не знайде "конфіденційних даних"на комп'ютерах державних службовців. Мовляв, усі вони зберігаються у центральних системах, й уряд розробив плани щодо їхнього відключення та передачі копій даних на резервні позиції.

Я не хочу розглядати цей абсолютно жахливий сценарій нападу на Київ. Сподіваюся, такого не станеться,

– підкреслив Жора.

"Але у будь-якому разі вважаю, що відповідальні служби у разі потреби реалізують узгоджені сценарії переміщення конфіденційних даних разом із обладнанням та встановлення нових ІТ-систем у нових місцях", – додав він.

Централізацію систем почали у 2014

Заступник голови Держспецзв'язку пояснив, що Україна почала централізацію комп'ютерних систем ще у 2014 році, коли Росія підступно окупувала Крим та частину Донбасу. Це ускладнило зловмисникам проникнення у комп'ютери, на яких зберігаються секретні дані й надаються важливі послуги, наприклад – пенсійні виплати.