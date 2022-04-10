Украинские военнослужащие показали, из чего на самом деле состоит российский беспилотник

Украинские герои захватили российский беспилотник. Ничего особенного в технологиях врага ВСУ не увидели.

Российские оккупанты любят кичиться своими "передовыми технологиями". Но реальность всегда демонстрирует, что ничего хорошего они ни изобрести, ни смастерить не могут.

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Исследование беспилотника

Хваленый российский БПЛА "Орлан" – это издевательство над технологиями. Для фиксации позиций они закрепили на беспилотнике обычный фотоаппарат Canon. Зум и настройки инженеры оккупантов "зафиксировали" клеем.

Но самое интересное решение – это пластиковая бутылка, которая "облегчает" заливку топлива в беспилотник.

Обзор российского БПЛА: видео

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