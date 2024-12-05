В 2025 году Силы обороны получат более 30 000 дальнобойных ударных БпЛА, – Умеров

В 2025 году на выполнение Плана устойчивости украинские военные получат более 30 000 ударных беспилотников DeepStrike.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. Отмечается, что министерство продолжает наращивать инвестиции в разработку высокотехнологичных систем.

Читайте также Федоров объяснил, почему не все украинские беспилотники поражают цели на территории России

Украина развивает производство дронов

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что часть беспилотников профинансировали международные партнеры нашего государства, инвестировав в украинский оборонно-промышленный комплекс. По его словам, эти дроны нового поколения способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать цели врага.

Глава Минобороны добавил, что разработка высокотехнологичных систем отвечает потребностям фронта, поддерживает оборонную промышленность, создает рабочие места и развивает украинские технологии.

Мы демонстрируем миру: Украина способна к инновациям и технологической независимости. Даже в условиях войны мы развиваем современное производство, укрепляя наши оборонные возможности,

– подчеркнул Рустем Умеров.

К слову, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина имеет ударные дроны, которые могут преодолевать 1800 километров. Также еще 10 компаний постоянно конкурируют в государственных закупках, предлагая продукты с искусственным интеллектом.