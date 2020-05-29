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Украинские военные дали достойный отпор пророссийским боевикам: много раненых, есть убитый

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Как прошлые сутки на Донбассе
Как прошлые сутки на Донбассе / 24 канал

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов, а также уничтожили один миномет противника.

Пророссийские боевики обстреливали наши позиции, нарушая минские договоренности, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресштаби ООС в Фейсбуке.

Узнайте больше ОБСЕ зафиксировало резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе, среди раненых – дети

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинские позиции неподалеку:

  • Павлополь;
  • Широкино:
  • Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» пророссийские боевики открыли огонь вблизи:

  • Крымского;
  • Богдановки.

Никто из украинских Боинг не пострадал. Зато оккупантам дали достойный отпор: один ликвидировали, 4 ранили и уничтожили один миномет.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" открыли огонь недалеко Богдановка.

В ООС заверили, что такие коварные действия без ответа не остались, а ситуация остается под контролем.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на Донбассе. От началу 2020 года погибло уже 53 героев – список по ссылке.

окуповані території карта мапа схід війна на донбасі
Карта оккупированных территорий / 24 канал

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Луганска Новости Донецка Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Украины
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