Украинские военные дали достойный отпор пророссийским боевикам: много раненых, есть убитый
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов, а также уничтожили один миномет противника.
Пророссийские боевики обстреливали наши позиции, нарушая минские договоренности, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресштаби ООС в Фейсбуке.
Узнайте больше ОБСЕ зафиксировало резкое увеличение количества обстрелов на Донбассе, среди раненых – дети
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинские позиции неподалеку:
- Павлополь;
- Широкино:
- Старогнатовка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» пророссийские боевики открыли огонь вблизи:
- Крымского;
- Богдановки.
Никто из украинских Боинг не пострадал. Зато оккупантам дали достойный отпор: один ликвидировали, 4 ранили и уничтожили один миномет.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" открыли огонь недалеко Богдановка.
В ООС заверили, что такие коварные действия без ответа не остались, а ситуация остается под контролем.
Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на Донбассе. От началу 2020 года погибло уже 53 героев – список по ссылке.