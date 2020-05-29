Українські військові дали гідну відсіч проросійським бойовикам: багато поранених, є вбитий
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові ліквідували одного та поранили чотирьох окупантів, а також знищили один міномет противника.
Проросійські бойовики обстрілювали наші позиції, порушуючи мінські домовленісті, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли українські позиції неподалік:
- Павлополя;
- Широкиного:
- Старогнатівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ" проросійські бойовики відкрили вогонь поблизу:
- Кримського;
- Богданівки.
Ніхто з українських боїнів не постраждав. Натомість окупантам дали гідну відсіч: одного ліквідували, 4 поранили та знищили один міномет.
Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відкрили вогонь неподалік Богданівки.
У ООС запевнили, що такі підступні дії без відповіді не залишилися, а ситуація залишається під контролем.
Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинуло вже 53 героїв – список за посиланням.