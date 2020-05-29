Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Українські військові дали гідну відсіч проросійським бойовикам: багато поранених, є вбитий

-
Як минула доба на Донбасі
Як минула доба на Донбасі / 24 канал

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові ліквідували одного та поранили чотирьох окупантів, а також знищили один міномет противника.

Проросійські бойовики обстрілювали наші позиції, порушуючи мінські домовленісті, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

Дізнайтеся більше ОБСЄ зафіксувало різке збільшення кількості обстрілів на Донбасі, серед поранених – діти

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли українські позиції неподалік:

  • Павлополя;
  • Широкиного:
  • Старогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ" проросійські бойовики відкрили вогонь поблизу:

  • Кримського;
  • Богданівки.

Ніхто з українських боїнів не постраждав. Натомість окупантам дали гідну відсіч: одного ліквідували, 4 поранили та знищили один міномет.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відкрили вогонь неподалік Богданівки.

У ООС запевнили, що такі підступні дії без відповіді не залишилися, а ситуація залишається під контролем.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинуло вже 53 героїв – список за посиланням.

окуповані території карта мапа схід війна на донбасі
Карта окупованих територій / 24 канал

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини Луганська Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
"Зелене" світло для злочинців у погонах
28 травня , 21:30 "Зелене" світло для злочинців у погонах
Уляна Супрун
Головні новини 28 травня: рейтинг Forbes, запуск електричок і Гонконг без автономії
28 травня , 20:49 Головні новини 28 травня: рейтинг Forbes, запуск електричок і Гонконг без автономії
Вероніка Климська
Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
28 травня , 08:45 Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
Анатолій Яворський