Военный объяснил, почему ВСУ невыгодно напрямую заходить в Кременную
Украинские силы предпринимали попытки зайти в окрестности Кременной. Но наступать на город нужно с нескольких сторон.
Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко. По его словам, для штурма города нужны соответствующие ресурсы.
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"У нас у разных подразделений были попытки зайти в Кременную на окраине города. Но заходить и занять – нужны разные ресурсы, такие как техника и накопление вооруженных сил", – считает военный.
Эшелонированная оборона города
По словам Дорошенко, у россиян в Кременной серьезные укрепления. Это связано с тем, что эта территория была оккупирована агрессорами фактически с первых дней вторжения, поэтому они имели возможность создать первую и вторую линии обороны.
Я думаю, что Донбасс они не захотят возвращать и максимально возможно будут его удерживать. Поэтому в Кременную, если и будем заходить, когда будет возможность для этого, то с нескольких направлений. В частности, из Сватова,
– заметил военный Национальной гвардии.
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Кременная не имеет стратегического значения
Александр Дорошенко сообщил, что взятие самой Кременной не будет иметь стратегического значения, поскольку город расположен в низине.
"Там есть такой населенный пункт Приволье, оно расположено выше. И с Приволья российская артиллерия будет работать как по Рубежному, так и по Кременной. Если просто зайти в Кременную, то со всех сторон будут находиться россияне. Поэтому это нужно делать с нескольких направлений", – объяснил военный.
Ситуация под Кременной
- Украинские военные находятся в нескольких километрах к югу от Кременной. Между передовыми позициями украинских военных и оккупантами примерно несколько сотен метров. Они каждый день стараются подходить.
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что после освобождения Кременной для ВСУ откроется путь на Рубежное и Северодонецк Луганской области. Россиянам придется бежать из города, как они бежали из Херсона и Лимана.
- По словам главы ОВА, возле Кременной идут тяжелые бои. Россияне отправляют в атаку зэков даже по минным полям. Оккупанты бросают туда дополнительные резервы, потому что понимают, что линия фронта приближается к Кременной.