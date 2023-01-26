Военный объяснил, почему ВСУ невыгодно напрямую заходить в Кременную

Украинские силы предпринимали попытки зайти в окрестности Кременной. Но наступать на город нужно с нескольких сторон.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко. По его словам, для штурма города нужны соответствующие ресурсы.

К теме Россиянам придется бежать: что откроет путь к освобождению Северодонецка

"У нас у разных подразделений были попытки зайти в Кременную на окраине города. Но заходить и занять – нужны разные ресурсы, такие как техника и накопление вооруженных сил", – считает военный.

Эшелонированная оборона города

По словам Дорошенко, у россиян в Кременной серьезные укрепления. Это связано с тем, что эта территория была оккупирована агрессорами фактически с первых дней вторжения, поэтому они имели возможность создать первую и вторую линии обороны.

Я думаю, что Донбасс они не захотят возвращать и максимально возможно будут его удерживать. Поэтому в Кременную, если и будем заходить, когда будет возможность для этого, то с нескольких направлений. В частности, из Сватова,

– заметил военный Национальной гвардии.

Как будут брать Кременную: смотреть видео

Кременная не имеет стратегического значения

Александр Дорошенко сообщил, что взятие самой Кременной не будет иметь стратегического значения, поскольку город расположен в низине.

"Там есть такой населенный пункт Приволье, оно расположено выше. И с Приволья российская артиллерия будет работать как по Рубежному, так и по Кременной. Если просто зайти в Кременную, то со всех сторон будут находиться россияне. Поэтому это нужно делать с нескольких направлений", – объяснил военный.

Ситуация под Кременной