Про це в ефірі 24 Каналу повідомив військовий Національної гвардії України Олександр Дорошенко. За його словами, для штурму міста потрібні відповідні ресурси.

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"У нас у різних підрозділів були спроби зайти в Кремінну на околиці міста. Але заходити і зайняти – потрібні різні ресурси, такі, як техніка і накопичення збройних сил", – вважає військовий.

Ешелонована оборона міста

За словами Дорошенка, росіяни мають в районі Кремінної серйозні укріплення. Це пов’язано з тим, що ця територія була окупована агресорами фактично з перших днів вторгнення, тому у них була можливість створити першу та другу лінію оборони.

Я думаю, що Донбас вони не захочуть повертати і максимально можливо будуть його утримувати. Тому до Кремінної якщо і будемо заходити, коли буде можливість для цього, то з декількох напрямків. Зокрема зі Сватова,

– зауважив військовий Національної гвардії.

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Кремінна не має стратегічного значення

Олександр Дорошенко повідомив, що взяття самої Кремінної не матиме стратегічного значення, оскільки місто розташоване в низині.

"Там є такий населений пункт Привілля, воно розташоване вище. І з Привілля російська артилерія працюватиме як по Рубіжному, так і по Кремінній. Це просто зайти в Кремінну і з усіх боків знаходитимуться росіяни. Тому це потрібно робити з кількох напрямків", – пояснив військовий.

Ситуація під Кремінною