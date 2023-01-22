Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, попри те, що на Луганщині складна ситуація, вона абсолютно контрольована ЗСУ.

Увага Коли настане вирішальний момент у війні: у розвідці спрогнозували головне поле бою

Дуже жорстокі бої тривають в Луганській області. Важка, але абсолютно контрольована ЗСУ ситуація. Все зрозуміло як з Донецького напрямку, в районі Білогорівки, так і по Сватівсько-Кремінському напрямку,

– розповів Гайдай.

"Крок за кроком ЗСУ просуваються": Луганщину буде деокуповано

Керівник ОВА зауважив, що на цьому напрямку ЗСУ "важко просуватись вперед", бо окупанти підтягнули "величезні резерви" та "все ретельно замінували". Однак, "успіх все одно на боці Сил оборони України".

Якби там не було важко, все одно – крок за кроком, метр за метром Луганську область буде деокуповано,

– наголосив Сергій Гайдай.

На думку Гайдая, коли ЗСУ звільнять Кремінну, то відкриється шлях на Рубіжне та Сєвєродонецьк. І є така ймовірність, що з тимчасового окупованого обласного центру росіяни будуть тікати, коли ЗСУ підійдуть "впритул до Сєвєродонецька".

Ми бачили, як вони тікали з Херсону та Лиману. Сєвєродонецьк – це невеличке місто, 4 на 4 кілометри, такий собі квадратик, що розташований на рівному місці. Але коли вже підходять війська з боку Рубіжного, то він опиняється в напівоточенні. І я впевнений, окупанти в такому разі залишать місто,

– запевнив він.

Актуально про ситуацію на Луганщині

У Генштабі прозвітували, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області;

Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар'їнка на Донеччині.

Нещодавно на Сватівському напрямку українські захисники знищили російський найсучасніший танк Т-90 "Прорив". У прокремлівських ЗМІ цей танк називають "вершиною танкобудівної думки".

21 січня Сергій Гайдай повідомив, що наші захисники значно наблизились до Кремінної.

Важливо! Розвідка України вважає, що головне поле бою, де проходитимуть вирішальні та тяжкі бої, зосереджуватиметься у двох областях – Донецькій та Луганській, які росіяни наразі намагаються повністю окупувати.