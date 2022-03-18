Украинские военные красиво уничтожили вражескую технику с помощью "Стугны": мощное видео

Вооруженные Силы Украины эффектно уничтожили технику оккупантов в зоне боевых действий. От противотанкового ракетного комплекса "Стугна" никто не скроется.

Судя по данным Генштаба ВСУ, украинским военным удалось уничтожить танк оккупантов. Там отмечают, что расстояние было значительным, но снаряд попал точно в цель.

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Боевая работа расчета ПТРК "Стугна-П". Российские оккупанты нигде не скроются. Мастера своего дела "работают" и на больших дальностях, говорится в сообщении.

Напомним, 18 марта в 5 утра украинские военные уничтожили крылатую ракету, которую враг запустил над Одесской областью.

Как украинские военные уничтожили вражеский танк: смотрите видео