Украинские военные не смогут отразить наступление России без помощи Запада, – начальник разведки

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина самостоятельно не сможет отразить наступление. Это возможно только при помощи других стран.

Буданов заявил, что речь идет о поддержке западных сил. Об этом глава разведки сообщил в интервью американскому изданию.

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Разведка предупредила, что украинские военные не смогут отразить наступление России

К сожалению, на этом этапе Украине нужно быть объективным. Если начнется полномасштабное вторжение России, у нас будет недостаточно военных ресурсов для его отражения без поддержки западных сил,

– заявил глава разведки.

Кирилл Буданов пояснил, что у Украины хватит ресурсов для ведения окопной войны, но мало для того, чтобы отбить вторжение на всех направлениях.

Генерал заявил, по его мнению, Вооруженные силы Украины выведут из строя очень быстро, если вероятное вторжение начнется с:

авиаударов;

и ракетных обстрелов по складам боеприпасов, штабам и войскам.

Ведь тогда руководство вооруженных сил потеряет возможность коммуникации и театр боевых действий может лечь на командиров на местах. Генерал объяснил, что они будут держаться, пока есть патроны.

Они смогут использовать все, что под рукой. Но, поверьте, без переброски резервов не сможет выстоять ни одна армия в мире,

– заявил глава разведки.

Кстати, в ноябре Кирилл Буданов пояснил, что Россия может попытаться взять Украину в "кольцо". Ведь, по данным разведки, российские войска сконцентрированы вдоль оккупированного Крыма, восточной и северной границы с Россией и Беларусью.

Разведка сообщила, что Россия готовится атаковать нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года.

Войска России у границы Украины

Американская разведка заявила в конце октября, что Россия сконцентрировала войска у границы Украины.

Впоследствии глава Минобороны Алексей Резников заявил, что у границы Украины сконцентрировано более 94 тысяч человек российских военных.

4 декабря американская пресса сообщила, что Кремль планирует нападение на Украину на нескольких фронтах. Кроме того, по данным американской разведки, при этом количество российских военных может составить 175 тысяч военных.

Впоследствии эту информацию подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. Он пояснил, что количество российских военных может вырасти до 175 тысяч, "если тенденция сохранится".

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