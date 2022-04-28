Украинские военные отбили 2 атаки на Востоке и ликвидировали 42 оккупанта
28 апреля 2022 , 21:47Читати новину українською
Украинские бойцы не устают уничтожать врага на нашей земле. На Востоке идет активное наступление россиян, но ВСУ их ликвидируют.
Наши воины похвастались очередными достижениями. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" они отбили за 28 апреля две атаки врага.
Тема Ежедневно Россия теряет как минимум роту, – Арестович о масштабах потерь противника в Украине
Российские фашистские войска совершили 2 атаки в день. Продолжаются бои,
– сообщают военные.
Потери врага составляют:
- личного состава – 42;
- танков – 3;
- БМП – 2;
- БТР – 1;
- ББМ – 1;
- АО – 1;
- БПЛА – 2.
Как ВСУ отражают вражеские атаки
- В Харьковской области российские оккупанты 28 апреля попытались наступать на направлениях Бражковки и Довгенького. Никакого успеха захватчики не добились, ВСУ отразили наступление.
- Также россияне продолжают обстрелы в Донецком и Таврическом направлениях. Они пытались полностью захватить Рубежное, но понесли потери и отступили.
- В Генштабе сообщалось, что за 28 апреля украинские защитники смогли возобновить контроль над Кутузовкой. Она находится в Харьковской области.
Российские оккупанты стреляют по кладбищам: смотрите видео