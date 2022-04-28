Украинские военные отбили 2 атаки на Востоке и ликвидировали 42 оккупанта

28 апреля 2022 , 21:47
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Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Украинские бойцы не устают уничтожать врага на нашей земле. На Востоке идет активное наступление россиян, но ВСУ их ликвидируют.

Наши воины похвастались очередными достижениями. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" они отбили за 28 апреля две атаки врага.

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Российские фашистские войска совершили 2 атаки в день. Продолжаются бои,
– сообщают военные.

Потери врага составляют:

  • личного состава – 42;
  • танков – 3;
  • БМП – 2;
  • БТР – 1;
  • ББМ – 1;
  • АО – 1;
  • БПЛА – 2.

Как ВСУ отражают вражеские атаки

  • В Харьковской области российские оккупанты 28 апреля попытались наступать на направлениях Бражковки и Довгенького. Никакого успеха захватчики не добились, ВСУ отразили наступление.
  • Также россияне продолжают обстрелы в Донецком и Таврическом направлениях. Они пытались полностью захватить Рубежное, но понесли потери и отступили.
  • В Генштабе сообщалось, что за 28 апреля украинские защитники смогли возобновить контроль над Кутузовкой. Она находится в Харьковской области.

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Автор: Оксана Княжик