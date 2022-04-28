Наші воїни похвалились черговими здобутками. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вони відбили за 28 квітня дві атаки ворога.

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Російські фашистські війська здійснили 2 атаки за день. Тривають бої,
– повідомляють військові.

Втрати ворога складають:

  • особового складу – 42;
  • танків – 3;
  • БМП – 2;
  • БТР – 1;
  • ББМ – 1;
  • АТ – 1;
  • БПЛА – 2.

Як ЗСУ відбивають ворожі атаки

  • На Харківщині російські окупанти 28 квітня спробували наступати на напрямках Бражківки та Довгенького. Ніякого успіху загарбники не досягнули, ЗСУ відбили наступ.
  • Також росіяни продовжують обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Вони намагалися повністю захопити Рубіжне, але зазнали втрат і відступили.
  • У Генштабі повідомляли, що за 28 квітня українські захисники змогли відновити контроль над Кутузівкою. Вона розташована у Харківській області.

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