Наші воїни похвалились черговими здобутками. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вони відбили за 28 квітня дві атаки ворога.
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Російські фашистські війська здійснили 2 атаки за день. Тривають бої,
– повідомляють військові.
Втрати ворога складають:
- особового складу – 42;
- танків – 3;
- БМП – 2;
- БТР – 1;
- ББМ – 1;
- АТ – 1;
- БПЛА – 2.
Як ЗСУ відбивають ворожі атаки
- На Харківщині російські окупанти 28 квітня спробували наступати на напрямках Бражківки та Довгенького. Ніякого успіху загарбники не досягнули, ЗСУ відбили наступ.
- Також росіяни продовжують обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Вони намагалися повністю захопити Рубіжне, але зазнали втрат і відступили.
- У Генштабі повідомляли, що за 28 квітня українські захисники змогли відновити контроль над Кутузівкою. Вона розташована у Харківській області.
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