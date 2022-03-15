Вооруженные Силы готовы передать горячий привет российским оккупантам. Наши бойцы приготовили эксклюзивные снаряды для ликвидации противников.

Смерть врагам

30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала, какие снаряды готова "подарить" оккупантам.

Достойно внимания Украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации с начала вторжения России

Чуть ли не на каждом из них украинские военные оставили особые сообщения:

"Слава Украине";

"Привет от ЖЭКи";

"подарок от харьковчан";

"Мама Одесса";

"Слава нации – Смерть врагам";

"Путин Ху*ло";

"Изюм за тебя".



Украинские военные подготовили "горячие подарки" оккупантам / Фото Минобороны

В Нацгвардии показали, как уничтожают врага: смотрите видео