Украинские военные показали яркое видео, как с помощью дронов уничтожали вражеские танки
Источник:Боевое подразделение "Аэроразведка"
Ежедневно украинские военные доблестно защищают нашу страну. Они не только отражают вражеские атаки, но и уничтожают их. И делают это не только с земли, но и с неба.
Боевое подразделение "Аэроразведка" показало, как уничтожает вражеские танки Т-72. Работа настолько филигранная, что просто хочется аплодировать нашим бойцам стоя.
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Российские танки превращаются в фейерверк
Для уничтожения вражеских танков используют дроны R18. С их помощью на технику оккупантов сбрасывают боеприпасы, которые и выводят из строя танки российских захватчиков.
Смотрите на видео, как ребята из "Аэроразведки" уничтожают вражеские танки:
Если у вас есть возможность поддержать ребят из "Аэроразведки", то переходите по этой ссылке. Каждый ваш донат поможет им уничтожать оккупантов.
Отметим, что украинские военные активно используют БПЛА R18. С их помощью на оккупантов сбрасывают неуправляемые кумулятивные боеприпасы РКГ-1600, которые изготавливаются на заводе "Маяк". Боеприпасы, к слову, создаются на основе противотанковой гранаты РКГ-3.
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