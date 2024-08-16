Соответствующие кадры появились в телеграмм-канале 225 ОШБ в пятницу, 16 августа.

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Как украинские воины преодолели минное поле на границе с Россией

Исторический момент – разградительная группа 225 ОШБ преодолела минное поле и противотанковый ров на границе,

– говорится в сообщении бригады.

Как отметили военные, именно после этого запуска УР-77, передовые подразделения 225 ОШБ пробили "первые рубежи россиян" и ворвались вглубь территории противника.

Как группа 225 ОШБ преодолела минное поле на границе с Россией: смотрите видео