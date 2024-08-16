Відповідні кадри з'явилися у телеграм-каналі 225 ОШБ у п'ятницю, 16 серпня.

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Як українські воїни подолала мінне поле на кордоні з Росією

Історичний момент – розгороджувальна група 225 ОШБ подолала мінне поле та протитанковий ров на кордоні,

– ідеться в повідомленні бригади.

Як зазначили військові, саме після цього запуску УР-77, передові підрозділи 225 ОШБ пробили "перші рубежі росіян" і увірвались вглиб території противника.

Як група 225 ОШБ подолала мінне поле на кордоні з Росією: дивіться відео