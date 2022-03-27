Украинские военные показали, как работает реактивная система залпового огня "Смерч"

Если вам было интересно, как работает РСЗО "Смерч", то украинские военные показали это наглядно. Процесс от приказа нанести удар и до полета снаряда сняли на видео.

В Сухопутных войсках ВСУ показали в действии реактивную систему залпового огня "Смерч". В частности, мы смогли увидеть весь процесс запуска с момента получения соответствующего приказа и до вылета снарядов по вражеским объектам.

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Бойцы моментально реагируют на полученный приказ. Команда, напоминающая маленький муравейник, быстро приводит машину в боевую готовность. И уже в считанные минуты враг получает достойный отпор от наших ребят.

Смотрите на видео, как работает РСЗО "Смерч":

Что такое РСЗО "Смерч"

Это дальнобойная реактивная система залпового огня. Ее используют для поражения открыто расположенной, а также скрытой живой силы. Также с ее помощью обезвреживают технику, артиллерию, тактические ракеты, зенитные ракеты, разрушают командные пункты, узлы связи и объекты военно-промышленной структуры.

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