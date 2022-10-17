Приехал захватывать, а теперь помогает ВСУ: военные рассказали о работе трофейного T-72Б3

В конце февраля россияне пригнали под Киев много военной техники, ведь планировали взять столицу за "три дня". Среди нее был и российский T-72Б3 с "зеткой" на броне.

Однако украинцы не дали ему долго повоевать. Его "остановили" и теперь он работает на благо Украины.

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Танк уже уничтожает российских оккупантов

Как только танк пополнил парк трофейной бронетехники, над ним началась работа. В частности, украинцы заменили поврежденные гусеницы. А после ремонта танк "выпустили" воевать против российской армии. Кстати, такой техники у украинских защитников немало. Ведь убегая, оккупанты оставляют также:

гусеничные и колесные бронемашины,

самоходные гаубицы,

танки,

боеприпасы к ним.

Как сообщил командир танка на псевдо "Один", у Т-72Б3 есть определенные технические особенности. Однако украинским защитникам не понадобилось много времени для их овладения, поэтому сейчас танк выполняет боевые задания и уничтожает врага на одном из участков линии фронта на востоке.

Тактико-технические характеристики танка

Украинские танкисты рассказали, что Т-72Б3 разработали как экономический альтернативный вариант другого танка Т-90А, а его модификация является модернизацией танка Т-72Б с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А. Танк вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой с улучшенной баллистикой и ресурсом.

Также на нем есть:

метеодатчик,

баллистический вычислитель,

стабилизатор вооружения,

автомат сопровождения цели.

Отметим, что украинские военные этот танк планируют использовать не только на фронте, но и принимать на нем участие в параде в честь победы Украины.

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Трофеи ВСУ: последние новости

Как сообщила разведка Британии, половина танкового парка ВСУ – трофеи. Их приобретают часто именно потому, что захватчики, убегая с оккупированных территорий, сами покидают ее.

Во время контрнаступления в Харьковской области военные Украины затрофеили десятки танков и другой бронетехники. Также они пополнили запасы 120-миллиметровых мин и снарядов калибра 152-миллиметра. А еще получил беспилотник "Орлан-10" с наземной станцией, антеннами и документацией.

Также в руки ВСУ попал бронеавтомобиль "Урал-ВВ", способный защитить экипаж от пуль, обломков, мин и самодельных взрывных устройств при подрыве под днищем или колесом до 2 кг тротила. А также легкобронированный бронеавтомобиль БПМ-97 "Выстрел".

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