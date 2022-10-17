Однак українці не дали йому довго повоювати. Його "зупинили" і тепер він працює на благо України.

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Танк уже знищує російських окупантів

Як тільки танк поповнив парк трофейної бронетехніки, над ним почалася робота. Зокрема українці замінили пошкоджені гусениці. А після ремонту танк "випустили" воювати проти російської армії. До речі, такої техніки в українських захисників чимало. Адже тікаючи, окупанти залишають також:

гусеничні та колісні бронемашини,

самохідні гаубиці,

танки,

боєприпаси до них.

Як повідомив командир танка на псевдо "Одін", у Т-72Б3 є певні технічні особливості. Однак українським захисникам не знадобилося багато часу для їх опанування, тож зараз танк виконує бойові завдання та знищує ворога на одній з ділянок лінії фронту на сході.

Тактико-технічні характеристики танка

Українські танкісти розповіли, що Т-72Б3 розробили як економічний альтернативний варіант іншого танка Т-90А, а його модифікація є модернізацією танка Т-72Б, з доведенням деяких параметрів до рівня Т-90А. Танк озброєний 125-мм гладкоствольною гарматою з покращеною балістикою та ресурсом.

Також на ньому є:

метеодатчик,

балістичний обчислювач,

стабілізатор озброєння,

автомат супроводу цілі.

Зауважимо, що українські військові цей танк планують не лише використовувати на фронті, а й брати на ньому участь в параді на честь перемоги України.

Українські військові показали трофейний танк Т-72Б3: відео

Трофеї ЗСУ: останні новини

Як повідомила розвідка Британії, половина танкового парку ЗСУ – трофеї. Їх здобувають часто саме тому, що загарбники, тікаючи з окупованих територій, самі залишають її.

Під час контрнаступу на Харківщині військові України затрофеїли десятки танків та іншої бронетехніки. Також вони поповнили запаси 120-міліметрових мін та снарядів калібру 152-міліметри. А ще отримали безпілотник "Орлан-10" із наземною станцією, антенами та документацією.

Також до рук ЗСУ потрапив бронеавтомобіль "Урал-ВВ", який здатний захистити екіпаж від куль, уламків, мін та саморобних вибухових пристроїв при підриві під днищем або колесом до 2 кг тротилу. А також легкоброньований бронеавтомобіль БПМ-97 "Постріл".

Варте уваги – ЗСУ показали новенькі трофеї: дивіться відео