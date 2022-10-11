Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Таким чином, українські захисники виганяють загарбників з нашої землі, а ті залишають своє лахміття.
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Який вигляд має техніка "другої армії світу"
На опублікованих кадрах можна побачити, що російське дрантя і лахміття "другої армії світу" навіть на ленд-ліз не годиться. І це вкотре доводить, що наші сили оборони не припиняють лупити окупантів.
На полі бою російський непотріб майже нічого не може, тому й закидає здалеку ракетами мирні українські міста,
– кажуть у Генштабі ЗСУ.
Залишена техніка окупантів в Україні / фото Генштаб ЗСУ
Актуальні втрати росіян
Станом на ранок 11 жовтня загинули вже 63 110 російських загарбників. За минулу добу вдалося ліквідувати ще 240 окупантів.
У техніці ворог втратив:
- танків – 2 504 (+9) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 162 (+13) одиниць;
- артилерійських систем – 1 496 (+10) одиниць;
- РСЗВ – 353 одиниці;
- засобів ППО – 181 одиниця;
- літаків – 268 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 235 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17) одиниць;
- крилатих ракет – 295 (+46) одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8) одиниць;
- спеціальної техніки – 136 одиниць.
Скільки у ЗСУ трофеїв
Раніше у британській розвідці заявили, що Україна захопила щонайменше 440 російських бойових танків і близько 650 інших броньованих машин після вторгнення.
"Більша частина танкового парку, який зараз є в Україні, потенційно складається із трофейних машин", – зазначили у розвідці.
До речі, з 29 серпня до 12 вересня під час контрнаступу відразу 237 одиниць російської техніки стали українськими трофеями. Таким чином, 54% від втрат ворога в майбутньому допоможуть ЗСУ бити окупанта.
Найбільше за цей період Росія втратила бойових машин піхоти – 79 одиниць. Також наша армія поповнилася 45 танками ворога.
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