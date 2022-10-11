Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Таким чином, українські захисники виганяють загарбників з нашої землі, а ті залишають своє лахміття.

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Який вигляд має техніка "другої армії світу"

На опублікованих кадрах можна побачити, що російське дрантя і лахміття "другої армії світу" навіть на ленд-ліз не годиться. І це вкотре доводить, що наші сили оборони не припиняють лупити окупантів.

На полі бою російський непотріб майже нічого не може, тому й закидає здалеку ракетами мирні українські міста,

– кажуть у Генштабі ЗСУ.

Залишена техніка окупантів в Україні / фото Генштаб ЗСУ

Актуальні втрати росіян

Станом на ранок 11 жовтня загинули вже 63 110 російських загарбників. За минулу добу вдалося ліквідувати ще 240 окупантів.

У техніці ворог втратив:

танків – 2 504 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 162 (+13) одиниць;

артилерійських систем – 1 496 (+10) одиниць;

РСЗВ – 353 одиниці;

засобів ППО – 181 одиниця;

літаків – 268 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 235 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17) одиниць;

крилатих ракет – 295 (+46) одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8) одиниць;

спеціальної техніки – 136 одиниць.

Скільки у ЗСУ трофеїв

Раніше у британській розвідці заявили, що Україна захопила щонайменше 440 російських бойових танків і близько 650 інших броньованих машин після вторгнення.

"Більша частина танкового парку, який зараз є в Україні, потенційно складається із трофейних машин", – зазначили у розвідці.

До речі, з 29 серпня до 12 вересня під час контрнаступу відразу 237 одиниць російської техніки стали українськими трофеями. Таким чином, 54% від втрат ворога в майбутньому допоможуть ЗСУ бити окупанта.

Найбільше за цей період Росія втратила бойових машин піхоти – 79 одиниць. Також наша армія поповнилася 45 танками ворога.

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