В Миллерово Ростовской области России поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Зафиксирован пожар.
Кроме того, в Ейске Краснодарского края России был поражен аэродром "Ейск", что привело к пожару на территории объекта.
Ночью 30 августа Силы обороны нанесли удары по важным объектам на территории России. В частности, были атакованы два военных аэродрома.
В Миллерово Ростовской области России поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Зафиксирован пожар.
Кроме того, в Ейске Краснодарского края России был поражен аэродром "Ейск", что привело к пожару на территории объекта.