Учебные стрельбы проводились Вооруженными силами Украины на одном из полигонов Донецкой области. На месте контролировал процесс лично командующий ОС генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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В районе ООС прошли стрельбы из ракетных комплексов NLAW

Как сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил, на одном из полигонов Донбасса 15 февраля состоялись занятия по огневой подготовке.

Военнослужащие нескольких подразделений отрабатывали выход на огневой рубеж и стрельбу из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по недвижимым целям.

Стрельбы из ПТРК NLAW в зоне ООС: смотрите фото

Добавим, что 15 февраля: