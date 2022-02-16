Навчальні стрільби проводили Збройні сили України на одному з полігонів Донецької області. На місці контролював процес особисто командувач ОС генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
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У районі ООС відбулися стрільби з ракетних комплексів NLAW
Як повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних сил, на одному з полігонів Донеччини 15 лютого відбулися заняття з вогневої підготовки.
Військовослужбовці кількох підрозділів відпрацьовували вихід на вогневий рубіж та стрільбу з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 у нерухомі цілі.
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Додамо, що 15 лютого:
- Українські військові розповіли про загострення на передовій та провокації ворога.
- А от Москва відреагувала відмовою на заклик України щодо Віденського документа.
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