Украинские военные разбили оккупантов возле Александрополья и Веселого

Российские оккупанты пытаются на линии фронта в некоторых местах продвинуться вперед, чтобы улучшить свои позиции. Но украинские защитники удачно сдерживают их наступление, нанося врагу невосполнимые потери.

Неудавшиеся атаки врага

Каждый метр украинской земли дается врагу со значительными потерями. Иногда даже большое количество потерь не дает возможность продвинуться вперед. И тогда российские кафиры вынуждены отступать на прежние позиции.

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На Бахмутском направлении российские кафиры понесли потери в районе населенного пункта Александрополье. Поэтому их наступление не удалось. На этом же направлении при поддержке артиллерии и минометов оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива. Также пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки.

Еще один поселок, где враг понес потери и был вынужден отступить – Веселое, что на Авдеевском направлении. Там кафиры вели наступление при поддержке артиллерии.

Неудачное наступление на Северодонецк

На Донецком и Луганском направлениях в четверг, 19 мая, отбиты четырнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, четырнадцать единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".

По данным генштаба ВСУ, враг свою главную наступательную операцию сосредоточил вокруг населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Именно эти города он хочет сейчас захватить. Потому и были попытки неоднократно переправиться через реку Северский Донец в районе поселка Белогоровки. Это бы перерезало трассу Лисичанск – Бахмут и значительно усложнило работу украинских защитников.

Но предыдущие попытки оказались не только неудачными, но и катастрофическими для русской армии захватчиков. Там погибли как минимум 500 кафиров и около 100 единиц военной техники были уничтожены.

Очередная попытка наступления на Северодонецк тоже оказалась неудачной. И после потерь враг был вынужден отступить. Сейчас продолжаются боевые действия к югу от Лисичанска в районе населенного пункта Тошковка.

Где еще враг пытается наступать

На Кураховском направлении враг вел наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях в районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

В Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на содержании занятых рубежей. Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое.