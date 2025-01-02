Там отмечают, что "гнездо" российских оккупантов удалось ликвидировать благодаря тому, что ранее обнаружили место запуска российского беспилотника типа "Крыло". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга.

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Что известно об уничтожении "гнезда" российских операторов БПЛА

В Силах обороны Юга отмечают, что операцию провела 128 бригада ТрО "Дикое Поле". После обнаружения места запуска российского беспилотника ей удалось скорректировать огонь и уничтожить "гнездо" российских операторов БПЛА.

128 бригады уничтожила "гнездо" российских операторов БПЛА: видео

Отметим, что украинские войска наносят российской армии достойный отпор и уничтожают ее технику и личный состав. По данным Института изучения войны, с начала 2024 года российские войска потеряли на фронте более 420 тысяч солдат.

Стоит заметить, что при этом им удалось захватить 4168 квадратных километров территории, которая в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов.