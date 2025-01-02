Там зазначають, що "гніздо" російських окупантів вдалося ліквідувати завдяки тому, що раніше виявили місце запуску російського безпілотника типу "Крило". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня.

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Що відомо про знищення "гнізда" російських операторів БпЛА

У Силах оборони Півдня зазначають, що операцію провела 128 бригада ТрО "Дике Поле". Після виявлення місця запуску російського безпілотника їй вдалося скоригувати вогонь та знищити "гніздо" російських операторів БпЛА.

128 бригади знищила "гніздо" російських операторів БпЛА: відео

Зазначимо, що українські війська завдають російській армії гідної відсічі та знищують її техніку й особовий склад. За даними Інституту вивчення війни, від початку 2024 року російські війська втратили на фронті понад 420 тисяч солдатів.

Варто зауважити, що водночас їм вдалося захопити 4168 квадратних кілометрів території, яка здебільшого складається з полів та невеликих населених пунктів.