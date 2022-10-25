Российские генералы, судя по всему, очень пытаются вернуть ситуацию на всех фронтах под свой контроль, однако не учитывают последствия своих решений. Благодаря их приказам нивелируются все силы захватчиков по созданию большой группировки свежих войск благодаря мобилизации.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, регулярная потребность в перебрасывании "чмобиков" на фронт уменьшает численность мобилизованных в группировках, которые планируют создать. При этом шансы на удержание захваченных территорий до введения на передовую многотысячного войска оккупантов-любителей в России не увеличиваются.

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Тем не менее, необходимость выполнить политические задачи для российского генштаба важнее военной целесообразности. Поэтому военные преступники не беспокоятся о том факте, что они и земли не удержат, и тысячи мобилизованных "задвухсотят".

Генерал Зусько – профессиональный умогиливатель "чмобиков"

Практически каждый из попавших под мобилизацию россиян обречен на гибель если не в первые дни после попадания в Украину, то в первые недели. Тем, кому повезет, придется научиться жить без рук или ног.

Это аксиома, которую подтверждают многочисленные случаи пребывания "чмобиков" на нашей земле. Большинство из них оказались в зоне боевых действий почти сразу после своего прибытия в военкоматы.

"Свежих" оккупантов перебрасывали с мест сборов напрямую на фронт по решению командующих армий.

Например, глава 58-й армии захватчиков генерал Михаил Зусько 2 октября приказал отправить под Сватово в Луганской области мобилизованных из 15 полка 27 бригады. Все они попали под волну "могилизации" в Москве и Подмосковье и оказались в воинской части в Наро-Фоминске в конце сентября.

Все они попали под волну "могилизации" в Москве и Подмосковье и оказались в воинской части в Наро-Фоминске в конце сентября. Что интересно, именно эти мобилизованные участвовали в показательном выступлении на полигоне перед министром Шойгу. Тогда глава российского минубийства убедился в "блестящей подготовке" воинов, хотя они имитировали стрельбу по целям, не имея магазинов.

Тогда глава российского минубийства убедился в "блестящей подготовке" воинов, хотя они имитировали стрельбу по целям, не имея магазинов. Фактически позирование для Шойгу и являлось единственным вариантом для мобиков подержать оружие перед войной на полигоне. Ведь сразу после съемок сюжета мобилизованных отправили в Валуйки вблизи украинской границы, якобы на продолжение переподготовки .

. Конечно, никаких занятий с будущим "пушечным мясом" никто не проводил, а через день после прибытия в Белгородскую область "чмобиков" отправили на войну.

Именно с момента переброски группировки в Украину все родственники быстро потеряли с путинскими ордынцами связь. Дозвонились родным некоторые из них только через неделю и рассказали о том, что им повезло получить ранения и эвакуироваться в Россию. Сейчас они находятся в больницах, а после выписки их снова отправят на войну.

Как выяснилось, колонна "чмобиков" двигалась к Сватово без сопровождения со стороны офицеров. Никаких пояснений и инструкций жителям российской столицы никто не дал. Когда грузовики с мобилизованными начали подъезжать ближе к пункту назначения, их накрыли высокоточным оружием. Предварительно известно, что артиллеристы ВСУ таким образом уничтожили несколько десятков "чмобиков". Отряд оккупантов понес огромные потери даже без вступления в бой.

Погибшие и раненые в частях не числятся

Родные "чмобиков", узнавшие об инциденте, сразу же начали задавать вопросы руководству воинской части, к которой были приписаны мобилизованные. Однако офицеры всем ответили одно и то же: никто из раненых или погибших не значится в списках военнослужащих части. Где именно проходят службу оккупанты – неизвестно.

Соответственно, никто из жен или матерей мобилизованных не может узнать, с кем им нужно контактировать для получения хотя бы каких-либо данных о тех оккупантах, которые находятся вне доступа. Это означает только одно: в случае гибели боец официально будет считаться пропавшим без вести. Его семье о смерти никто не будет докладывать и ни копейки от государства на "Ладу" матери и жены не получат.

Сколько мобилизованных за месяц дополнительного набора в армию уже успели потерять командиры оккупационных армий, неизвестно. Однако счет точно идет на тысячу. Однако ликвидация львиной части мобилизованных стала возможной именно благодаря Михаилу Зусько, тому самому генерал-лейтенанту, руководившему первым армейским корпусом в так называемой "ДНР". Там он отточил свои навыки войны "пушечным мясом" и научился убивать подчиненных сотнями ради получения их зарплат.