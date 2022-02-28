Украинские военные уничтожили российский самолет, который 4 раза обстрелял Мариуполь и Сартану

Российский самолет, который обстреливал Мариуполь и Сартану, уничтожили украинские военные. Известно, что он наносил сильные удары 4 раза.

Самолет оккупантов уничтожили ВСУ совместно с Нацгвардией и полком "Азов". Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко 28 февраля.

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Наши уважаемые военные – Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов" уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Слава нашим защитникам! Слава нашим героям! Слава Украине!

– сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

К слову, еще утром 28 февраля оккупанты обстреляли Сартану из ракет. Кроме этого, российские войска не перестают бить по Мариуполю. По состоянию на утро там пострадали 76 мирных жителей.

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