Літак окупантів знищили ЗСУ спільно з Нацгвардією та полком "Азов". Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко 28 лютого.

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Наші шановні військові – Збройні сили України, Національна гвардія та полк "Азов" знищили ворожий літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя. Слава нашим захисникам! Слава нашим героям! Слава Україні!

– повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

До слова, ще зранку 28 лютого окупанти обстріляли Сартану з ракет. Окрім цього, російські війська не перестають гатити по Маріуполю. Станом на ранок там постраждали 76 мирних жителів.

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