Прилетела расплата: ВСУ уничтожили часть техники, которой враг обстреливал Никополь и Марганец

Украинские военные уничтожили технику российских оккупантов, которой захватчики обстреливали Никополь и Марганец. Также враг понес потери в личном составе.

Техника врага отправилась на металлолом

Об этом сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. По его словам, "парочка техники", причастная к обстрелам Марганца и Никополя, отправилась на металлолом.

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Евгений Евтушенко также предположил, что российские оккупанты, которые были возле уничтоженной техники, тоже стали "двухсотыми". Вместе с тем начальник Никопольской РВА отметил, что количество потерь оккупантов пока невозможно посчитать.

Оккупанты обстреливают Никополь

российские военные буквально ежедневно обстреливают город Никополь в Днепропетровской области. Захватчики бьют по городу из артиллерии из оккупированного Энергодара. Один из обстрелов произошел и в ночь на 21 августа.

Также россияне атаковали Никопольский район 19 августа. В обед в жилые кварталы Марганца прилетели 5 снарядов из российской ствольной артиллерии. В результате обстрела ранены два человека. Это 18-летняя девушка и 40-летний мужчина. Обоих госпитализировали в больницу.

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В ночь на 19 августа вражеские войска накрыли своим огнем сразу три района на Днепропетровщине. Речь идет о Криворожском, Синельниковском и Никопольском. В результате погиб 36-летний местный житель и получил ранение 12-летний мальчик.

16 августа российская армия обстреляла Никопольский район: в город прилетели 20 реактивных снарядов из "Градов" и 10 – из ствольной артиллерии. Из-за обстрелов были ранены четыре человека.

Ночь на 10 августа на Днепропетровщине оказалась трагической. В результате вражеских обстрелов в Никопольском районе погибли 11 человек, а пострадали еще 13 человек.

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