"Мы перешли на новый уровень": что украинские военные делают в Ливии и как это повлияет на Россию

В эксклюзивном расследовании RFI говорится, что более 200 офицеров и военных экспертов украинской армии развернуты в Ливии. Их цель – поражение российского флота в Средиземном море. Важно заметить, что здесь говорится не о военной составляющей, а об экономических последствиях для страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что наше присутствие на военных базах в других странах свидетельствует об эффективности оружия украинского производства, в частности морских дронов. Именно их используют для поражения судов России.

Как действия украинских военных могут повлиять на Россию?

Военный эксперт отметил, что с начала независимости Украина выполняла огромное количество международных миссий. Однако в основном это были миротворческие миссии. Можно вспомнить Ирак, страны Африки и тому подобное.

Однако в таком формате, когда Украина сама по себе без сотрудничества с союзниками имеет военные базы за рубежом, – это действительно переход на другой качественный уровень. Украина без союзников (США и Европы) имеет огромную военную роль и вес в этом мире,

– подчеркнул он.

Нарожный объяснил, что от Средиземного моря (из Черного) есть проход – пролив Босфор. Для российских военных кораблей он закрыт, Турция их не пропускает в Черное море.

Единственная военная база, которая была, – это база в Сирии. Однако после падения режима Башара Асада из российского флота там мало чего осталось.

Поэтому если действительно в Ливии существует база украинских специалистов, она нацелена на совсем другие задачи – уничтожать разведывательный флот России, который может маскироваться под гражданские корабли, и останавливать действие теневого флота России. Такие удары мы уже видели несколько раз и в Черном, и в Средиземном морях.

Поэтому здесь задача – остановить экономическую составляющую, потому что военной фактически не осталось,

– сказал военный эксперт.

Нарожный также отметил, что страны НАТО уже давно использовали морские дроны, но только для разведки. В то же время украинские морские дроны – это роботизированные беспилотные комплексы, которыми можно управлять дистанционно. Они наносят удары, которых раньше мир еще не видел.

Обратите внимание! 4 марта россияне обвинили украинцев, а также разведку Великобритании, в атаке на российский газовоз Arctic Metagaz, который входит в теневой флот России, с побережья Ливии. Известно, что судно было поражено именно морским дроном.

В то же время он добавил, что мы не единственные операторы и производители морских дронов. Несколько недель назад было видео уничтожения в Черном море морского безэкипажного катера производства стран США. Вероятно, американцы могли испытывать эти катера на российском флоте.

