Премьер-министр Бельгии Тео Франкен заявил, что гордится участием украинского подразделения, и выразил поддержку Украине.

Что известно о параде?

Он отметил, что для него это важное событие.

21 июля впервые в истории в параде примет участие украинский отряд. Очень горжусь этим. Слава Украине. Никогда не сдавайтесь,

– написал Франкен.

Национальный день Бельгии ежегодно отмечается 21 июля. Именно в этот день в 1831 году первый король Бельгии Леопольд I принес присягу, что стало важным событием в становлении страны как независимой конституционной монархии.

Традиционно в этот день в Брюсселе проходят военный парад, официальные церемонии и другие праздничные мероприятия. Участие украинских военных в параде этого года станет символическим проявлением поддержки Украины со стороны Бельгии на фоне полномасштабной войны, развязанной Россией.

Решение пригласить украинское подразделение к участию в мероприятии также демонстрирует тесное сотрудничество между странами в сфере безопасности и обороны. Бойцы ВСУ уже неоднократно принимали участие в международных мероприятиях в странах-партнерах, однако именно парад, приуроченный к Национальному дню Бельгии, станет первым подобным случаем в Брюсселе.

Ожидается, что украинские военные пройдут по центральным улицам столицы Бельгии вместе с представителями армии страны и других силовых структур. Мероприятие должно стать еще одним знаком солидарности европейских партнеров с Украиной.

Напомним, недавно Украина впервые присоединилась к военному параду Франции по случаю Дня взятия Бастилии, который состоялся 14 июля в Париже. Церемония этого года была посвящена теме "Стратегического пробуждения Европы" на фоне российской агрессии против Украины.

По Елисейским полям прошли украинские военнослужащие из батальона почетного караула Вооруженных Сил Украины. Всего в параде приняли участие представители 35 стран Коалиции желающих, среди которых были и украинские воины.

Отдельной частью исторического события стал пролет украинских пилотов на французских истребителях Mirage 2000B в составе совместных франко-украинских экипажей. Это стал первый случай, когда украинские летчики приняли участие в воздушной части французского национального парада над Парижем.

Президент Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в таком мероприятии является символом признания силы украинских Сил обороны и поддержки со стороны союзников. По его словам, присутствие украинских военных в центре Парижа показывает, что Украина является важной частью европейской безопасности.

Во время своего выступления глава государства подчеркнул, что Украина не только борется за собственную независимость, но и помогает формировать будущее всей Европы. Он отметил, что страна не должна жить только воспоминаниями о прошлом, а должна работать над созданием новой истории.