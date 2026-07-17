Прем’єр-міністр Бельгії Тео Франкен заявив, що пишається участю українського підрозділу та висловив підтримку Україні.

Що відомо про парад?

Він зазначив, що для нього це є важливою подією.

21 липня вперше в історії в параді візьме участь український загін. Дуже пишаюся цим. Слава Україні. Ніколи не здавайтесь,

– написав Франкен.

Національний день Бельгії щороку відзначають 21 липня. Саме цього дня у 1831 році перший король Бельгії Леопольд I склав присягу, що стало важливою подією у формуванні країни як незалежної конституційної монархії.

Традиційно у цей день у Брюсселі проходять військовий парад, офіційні церемонії та інші святкові заходи. Участь українських військових у цьогорічному параді стане символічним проявом підтримки України з боку Бельгії на тлі повномасштабної війни Росії.

Рішення запросити український підрозділ до участі у заході також демонструє тісну співпрацю між країнами у сфері безпеки та оборони. Бійці ЗСУ вже неодноразово брали участь у міжнародних заходах у країнах-партнерах, однак саме парад до Національного дня Бельгії стане першим таким випадком у Брюсселі.

Очікується, що українські воїни пройдуть центральними вулицями столиці Бельгії разом із представниками армії країни та інших силових структур. Подія має стати ще одним знаком солідарності європейських партнерів з Україною.

Нагадаємо, нещодавно Україна вперше долучилася до військового параду Франції з нагоди Дня взяття Бастилії, який відбувся 14 липня у Парижі. Цьогорічна церемонія була присвячена темі "Стратегічного пробудження Європи" на тлі російської агресії проти України.

Єлисейськими Полями пройшли українські військовослужбовці з батальйону почесної варти Збройних Сил України. Загалом у параді взяли участь представники 35 країн Коаліції охочих, серед яких були й українські воїни.

Окремою частиною історичної події став проліт українських пілотів на французьких винищувачах Mirage 2000B у складі спільних франко-українських екіпажів. Це стало першим випадком, коли українські льотчики взяли участь у повітряній частині французького національного параду над Парижем.

Президент Володимир Зеленський заявив, що участь України у такому заході є символом визнання сили українських Сил оборони та підтримки з боку союзників. За його словами, присутність українських військових у центрі Парижа показує, що Україна є важливою частиною європейської безпеки.

Під час свого виступу глава держави наголосив, що Україна не лише бореться за власну незалежність, а й допомагає формувати майбутнє всієї Європи. Він зазначив, що країна не повинна жити лише спогадами про минуле, а має працювати над створенням нової історії.