Военные Вооруженных Сил Украины "зачистили" село Малая Рогань Харьковской области. На днях украинские защитники освободили его от захватчиков.

В Министерстве обороны обнародовали видео того, как село выглядит после того, как в нем побывали российские оккупанты.

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Украинцы выгнали врага из Малой Рогани

Украинские военные "зачистили" Малую Рогань, которую на днях отбили от оккупанта,

– заявили в ведомстве.

На обнародованных кадрах видны разрушенные дома, разбитые дороги, заминированные "подарки", брошенная вражеская техника, расстрелянные гражданские машины. Теперь поселок вблизи Харькова выглядит именно так. Доказательства российских военных преступлений там буквально на каждом шагу.

Напомним, оккупанты заняли село Мала Рогань под Харьковом 10 марта. Россияне блокировали населенный пункт и не разрешали въехать туда гуманитарной помощи.

Украинские военные "зачистили" Малую Рогань: смотрите видео