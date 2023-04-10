Блогер и автор информационного телеграм-канала "Лачен пишет" Игорь Лаченков показал в сети видео "что такое дождь на фронте".

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Будни на передовой

На кадрах видно, как украинские военные передвигаются в окопах, где полно воды и грязи. На одном из фрагментов видно, что бойцу тяжело шагнуть из-за избытка грязи.

Что такое дождь на фронте: смотрите видео

Где самая сложная ситуация на фронте

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении. По его словам, бои носят жесткий характер с обеих сторон.

Российские террористы перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли: уничтожают здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмуте продолжаются уличные бои – сейчас самая горячая точка Украины. Ситуация достаточно сложная, но контролируемая. ВСУ пытаются выбить врага с позиций, которые он занял.

Кстати говоря. В сети опубликовали кадры из несгибаемого Бахмута. На видео видно, что город полностью разрушен.