Блогер и автор информационного телеграм-канала "Лачен пишет" Игорь Лаченков показал в сети видео "что такое дождь на фронте".
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Будни на передовой
На кадрах видно, как украинские военные передвигаются в окопах, где полно воды и грязи. На одном из фрагментов видно, что бойцу тяжело шагнуть из-за избытка грязи.
Что такое дождь на фронте: смотрите видео
Где самая сложная ситуация на фронте
- Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении. По его словам, бои носят жесткий характер с обеих сторон.
- Российские террористы перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли: уничтожают здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.
- По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмуте продолжаются уличные бои – сейчас самая горячая точка Украины. Ситуация достаточно сложная, но контролируемая. ВСУ пытаются выбить врага с позиций, которые он занял.