Блогер і автор інформаційного телеграм-каналу "Лачен пише" Ігор Лаченков показав у мережі відео "що таке дощ на фронті".

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Будні на передовій

На кадрах видно, як українські військові пересуваються в окопах, в яких повно води та багнюки. На одному з фрагментів видно, що бійцю важко ступи крок через надлишок грязюки.

Що таке дощ на фронті: дивіться відео

Де найскладніше ситуація на фронті

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. За його словами, бої мають жорсткий характер з обох боків.

Російські терористи перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі: знищують будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, в Бахмуті тривають вуличні бої – наразі найгарячіша точка України. Ситуація доволі складна, але контрольована. ЗСУ намагаються вибити ворога з тих позицій, які він зайняв.

До речі. У мережі опублікували кадри з незламного Бахмута. На відео видно, що місто вщент зруйноване.