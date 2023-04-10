Блогер і автор інформаційного телеграм-каналу "Лачен пише" Ігор Лаченков показав у мережі відео "що таке дощ на фронті".
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Будні на передовій
На кадрах видно, як українські військові пересуваються в окопах, в яких повно води та багнюки. На одному з фрагментів видно, що бійцю важко ступи крок через надлишок грязюки.
Що таке дощ на фронті: дивіться відео
Де найскладніше ситуація на фронті
- Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. За його словами, бої мають жорсткий характер з обох боків.
- Російські терористи перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі: знищують будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії.
- За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, в Бахмуті тривають вуличні бої – наразі найгарячіша точка України. Ситуація доволі складна, але контрольована. ЗСУ намагаються вибити ворога з тих позицій, які він зайняв.