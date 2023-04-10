Для країни НАТО подібні перемовини з приватними воєнними компаніями є неприпустимими. Про це 24 Каналу розповів американський політик Юрій Рашкін.

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Ситуація може допомогти Швеції

Через витік секретних документів США з'ясувалося, що бойовики з ПВК "Вагнера" могли вести перемовини щодо постачання зброї з Туреччини. На думку Юрія Рашкіна, це дуже негативно вплинуло на репутацію Туреччини, адже країна НАТО веде якісь перемовини з приватною воєнною компанією країни-агресорки.

Це відбулось в час, коли Альянс не може прийняти до блоку Швецію якраз через протистояння з боку Анкари.

Тому, можливо, це можна використати, щоб натиснути на Туреччину і "вибити" з них дозвіл і згоду на вступ Швеції (до НАТО – 24 Канал),

– зазначив Рашкін.

Політик зауважив, наскільки це підкреслює незалежність ПВК в Росії. Начебто це країна з чіткою вертикаллю влади, але раптом з'являються приватні армії.

"Це говорить про те, що з'являються різні "барони", "графи", у яких є свої бажання, контракти на власну зброю. Тобто кожен сам на себе. Зі сторони чітко видно, як гниє Росія і в такий спосіб з неї розповзається гній", – наголосив політик.

Юрій Рашкін про переговори ПВК "Вагнера" з Туреччиною: дивитись відео

"Росія розкладається"

Росіяни поводяться як міжнародні терористи. На це вказує і затримання в Єкатеринбурзі американського журналіста WSJ, якого оголосили "шпигуном".

Ті, хто живе в Росії, мабуть, взагалі цього не бачать. Вони думають, що сонце зійшло-сіло і життя продовжується, а насправді вони живуть в державі, що розкладається,

– зауважив Рашкін.

За його словами, для громадян Росії це стає все небезпечніше, адже там немає ні правосуддя, ні суду. Тому якийсь момент у них закінчиться терпець – сидіти тихо і чекати, поки їх арештують за будь-яку дрібницю.

Рашкін переконаний, що Росія не готова до мирного протесту, тому що люди у відчаї. Крім того, на його думку, коли з війни повернуться воєнні злочинці, раніше ув'язнені, бойовики ПВК, ситуація у Росії стане ще гіршою ніж вона є зараз.

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