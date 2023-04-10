Для страны НАТО подобные переговоры с частными военными компаниями недопустимы. Об этом 24 Каналу рассказал американский политик Юрий Рашкин.

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Ситуация может помочь Швеции

Из-за утечки секретных документов США выяснилось, что боевики из ППК "Вагнера" могли вести переговоры по поставке оружия из Турции. По мнению Юрия Рашкина, это негативно повлияло на репутацию Турции, ведь страна НАТО ведет какие-то переговоры с частной военной компанией страны-агрессорки.

Это произошло в то время, когда Альянс не может принять в блок Швецию как раз из-за противостояния со стороны Анкары.

Поэтому, возможно, это можно использовать, чтобы нажать на Турцию и выбить из них разрешение и согласие на вступление Швеции (в НАТО – 24 Канал),

– отметил Рашкин.

Политик заметил, насколько это подчеркивает независимость ПИК в России. Вроде бы это страна с четкой вертикалью власти, но вдруг появляются частные армии.

"Это говорит о том, что появляются разные "бароны", "графы", у которых есть свои желания, контракты на собственное оружие. То есть каждый сам на себя. Со стороны четко видно, как гниет Россия и таким образом из нее расползается гной", – подчеркнул политик.

Юрий Рашкин о переговорах ППК "Вагнера" с Турцией: смотреть видео

"Россия разлагается"

Россияне ведут себя как международные террористы. На это указывает и задержание в Екатеринбурге американского журналиста WSJ, которого объявили "шпионом".

Те, кто живет в России, наверное, вообще этого не видят. Они думают, что солнце взошло-село и жизнь продолжается, а на самом деле они живут в разлагающемся государстве,

– заметил Рашкин.

По его словам, для граждан России это становится все более опасным, ведь там нет ни правосудия, ни суда. Поэтому какой-то момент у них закончится терпение – сидеть тихо и ждать, пока их арестуют за любой пустяк.

Рашкин убежден, что Россия не готова к мирному протесту, потому что люди в отчаянии. Кроме того, по его мнению, когда с войны вернутся военные преступники, ранее заключенные, боевики ПИК, ситуация в России станет еще хуже, чем она сейчас.

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